Lilia Cedillo: con el Gobierno del estado, respeto

POR REDACCIÓN

Puebla, Pue. 17 de septiembre 2021. Ante el Consejo Universitario de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, candidata a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), indicó que tendrá una relación de respeto con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y prometió transparencia en el manejo de los recursos.

Al presentar su plan de trabajo, dijo:

Agregó que al ser parte de la BUAP durante 39 años, quiere una universidad incluyente, en donde haya seguridad laboral, mejora en los reglamentos, servicio profesional de carrera, una política en donde todos sean incluidos, renovación del consejo universitario, cultura y deporte.

Cedillo Ramírez se comprometió a gestionar mayores recursos ante la Federación, y a una gestión horizontal cuya principal función sea servir a los universitarios, tener una gestión cercana con toda la comunidad universitaria y que sea humana.

“Es tiempo de las mujeres. No debemos desaprovechar el momento. No les voy a fallar e invito a todos los académicos y estudiantes de la BUAP para que el 20 de septiembre voten (…) por la pandemia todo el procedimiento será electrónico, lo cual es una buena decisión para no poner en riesgo a los universitarios.”