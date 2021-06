La próxima semana inicia vacunación en la capital poblana

Llama Secretaría de Salud en Puebla a respetar logística de vacunación

El secretario de Salud en Puebla llama a la gente a no acudir a los puntos de vacunación instalados en los municipios; si no viven ahí, porque no les pondrán la vacuna contra el SARS-COV-2