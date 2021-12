Llama VW de México a revisar Saveiro 2022 tras hallar error de fábrica

Volkswagen de México convoca a los usuarios del Saveiro 2022, acudir a la agencia más cercana para realizarle una revisión; pues la automotriz encontró un error en la fabricación del dicho vehículo.



A través de un comunicado, la armadora alemana informó que la falla detectada consiste en la colocación inadecuada de los tornillos de fijación de la polea del motor, causando que no tengan el par de apriete correcto, por lo que éstos podrían soltarse o aflojarse.



Esto puede provocar ruido y detención del aire acondicionado, el alternador y la dirección asistida, y en caso de que llegará a ocurrir una pérdida en la dirección asistida, el vehículo podría perder el control y en consecuencia producirse un accidente.

Por ello, exhortaron a los automovilistas que adquirieron dicho vehículo, acudir a su agencia para la revisión de las unidades, y en su caso, hacer los ajustes correspondientes en un lapso no mayor a cuatro horas, gratuitamente.



«Los propietarios de estos modelos podrán acudir a cualquier agencia Volkswagen autorizada en la República Mexicana, a fin de que los autos sean revisados y en su caso reparados sin ningún costo», mencionaron.

A su vez, la empresa automotriz habilitó la página web para que sus clientes puedan consultar sí su vehículo es candidato para esta campaña.



De igual forma, ponen a disposición el correo electrónico [email protected] y el número telefónico 800-73-78-489, en la que brindarán atención personalizada y facilitarán la programación de citas.



Finalmente, afirmaron que al momento, en México no se han registrado percances a consecuencia de este error.



«Es importante señalar que hasta el momento no se ha reportado ningún evento en nuestro país. Volkswagen desea que sus clientes tengan la seguridad de contar con su auto en las condiciones que garanticen un óptimo desempeño», concluyeron.

