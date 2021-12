Banco Base prevé riesgos económicos para México si deja de exportar crudo

Tras el anuncio de que se dejará de exportar crudo en 2023, Banco Base advirtió que “México dejará de exportar petróleo sin tener un plan que compense esas entradas de divisas (lo que) pone en mayor riesgo a la economía”, señaló la directora de análisis, Gabriela Siller. Estimó que hasta noviembre de 2021 las exportaciones de crudo representaron 4.88 por ciento de las ventas al exterior totales, equivalente a 21 mil 811 mdd; una cifra que el Inegi calculó en su balanza comercial en 5.85% de las exportaciones de enero a noviembre.

“Si estas exportaciones no existieran, el déficit comercial acumulado en el año sería de 33 mil 892 mdd, en lugar de 12 mil 081 millones. Con esto, entrarían menos divisas al país y el peso se depreciaría”, señaló.

Resaltó que otra alternativa sería incentivar las exportaciones de otros productos o servicios, como el turismo, para compensar la caída, pero esto requeriría de programas con gasto público que tomarían tiempo.

Leer más: Pemex busca suspender exportaciones de crudo hacia 2023

Buscan privados para Lakach

Un tarea más es el campo Lakach, yacimiento de gas no asociado en aguas profundas en el Golfo de México, en el que Pemex invirtió mil 390 mdd y está suspendido desde 2016, por lo que se buscará reactivarlo en asociación con privados.

Octavio Romero, titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) explicó que hoy genera costos mensuales por 900 mil dólares y requiere de inversión adicional de mil 459 mdd, con lo que Pemex podría recuperar mil 200 mdd y disminuir la pérdida a sólo 253 millones. Lakach fue el único de aguas profundas donde se realizó perforación de pozos, pero por los altos costos de extracción de gas, no fue rentable.

Romero dijo que las alternativas son perder los mil 390 mdd o continuar el proyecto con participación privada.

Sindicatos, a la mañanera

Por su parte, durante su conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los aspirantes a la dirigencia del sindicato de Pemex a que acudan el 15 de enero a exponer su oferta a los trabajadores.

“Me gustaría, si no son muchos, invitarlos aquí, tres minutos. Que digan qué plantean y en qué ayudarán a los trabajadores o si van a seguir con corrupción y vendiendo plazas”. Se comprometió a que no será “banquillo de acusados, no habrá preguntas, es solo para que los conozcan”.

Y dijo que su gobierno no intervendrá en el proceso que se realizará el 31 de enero, pero dijo que será transparente y libre.

Invitación a Slim

El Presidente defendió al empresario Carlos Slim, con quien desayunó el pasado lunes. “¿Cómo no lo voy a invitar si es un empresario importante, institucional, no anda promoviendo la oposición al gobierno? Él anda en sus empresas, y paga 28 mil millones, es su obligación, su responsabilidad, no es concesión gratuita”. Dijo que así como él, hay empresarios que cumplen con el pago de sus impuestos y próximamente Televisa liquidará 15 mil millones de pesos.

Con información de Milenio

Te puede interesar: Compra de Deer Park se liquidará en enero: AMLO

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com