Llegada de Doger a Morena no es buena idea: Barbosa

La llegada del priista Enrique Doger Guerrero a Morena “no es buena idea”, dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en conferencia de prensa. Agregó que el apoyo del exrector de la BUAP al diputado Ignacio Mier Velazco es más “un lío entre priistas”.

“La participación del señor Enrique Doger en actos de simpatía en favor de Ignacio Mier, y la posición del señor Doger de controversia con su partido, el PRI, la veo como un lío entre priistas” Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador

El mandatario poblano afirmó que “en Morena no tengo ningún grupo. Eso que quede clarito. Soy gobernador del estado, y soy gobernador de todos los poblanos, no sólo de un segmento de la población. Me he empeñado en tener trato adecuado con todos los poblanos y así quiero estar; que así se me vea».

Un hombre de izquierda

Aseguró que es un hombre de izquierda “que sigue los principios, las convicciones del licenciado López Obrador, con quien tengo una relación añeja, y desde luego cumplo con el programa, la visión de país de Morena en la sociedad”.

Barbosa afirmó que a Morena se llega “para dar lo mejor de sí. Y para respetar lo que hay, no para entronizar condiciones o hechos que no serían positivos”.

