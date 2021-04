López Obrador no se vacunará contra covid-19 «por ahora»

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que por consejo de sus médicos no se vacunará contra covid-19, y explicó que «por ahora» no es indispensable, debido a que cuenta con anticuerpos generados durante su contagio, a finales de enero.

«Quise preguntar a otros (médicos), los que me atendieron directamente cuando padecí de contagio, ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune», dijo el gobernante en conferencia de prensa.

López Obrador, de 67 años, consultó acerca de la vacunación para reforzar sus anticuerpos, tras confirmar su contagio el 25 de enero pasado con síntomas leves, cuando debió confinarse en su residencia de Palacio Nacional con su esposa y el menor de sus hijos.

«Le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicar (este martes) para que no vaya a prestarse a especulaciones, que explique técnica y científicamente, porque es importante» difundir esa valoración de los galenos, anunció.

Después de dar positivo a covid-19, el jefe del Ejecutivo federal canceló sus actividades públicas hasta el 8 de febrero, cuando reinició sus conferencias de prensa matutinas y giras de trabajo para supervisar obras y programas sociales.

DEBATE ENTRE EXPERTOS

El tema de la inmunidad de un paciente después de contagiarse es objeto de discusiones entre los especialistas de la medicina y epidemiólogos, prosiguió López Obrador.

El gobernante preguntó a los médicos que lo atienden «qué pasa cuando a alguien que le da covid-9, cuándo se debe vacunar y qué opiniones hay sobre esto, porque estamos en el terreno de lo inédito».

Ante esas preguntas, en un primer momento, López Obrador tenía previsto vacunarse en privado esta semana; sin embargo, cambió la decisión como resultado de sus consultas.

«Dos médicos me habían dicho que sí, y el médico que me atendió me dijo que no», reveló el presidente.

La valoración para postergar la vacunación subraya que los pacientes que se infectan también desarrollan anticuerpos durante algún tiempo.

La consideración es que «tiene suficientes anticuerpos, no hace falta y puede esperar» antes de vacunarse, dijo el médico, según el relato del mandatario.

El tiempo que podría esperar el gobernante sin vacunarse es de dos meses, aunque ese periodo será evaluado por los médicos del Palacio Nacional.

México ha recibido desde diciembre pasado más de 12 millones de dosis de cinco vacunas, la estadounidense Pfizer, la rusa Sputnik V, la británica AstraZeneca, y las chinas cansino Bio y Sinovac.

Hasta el domingo, se habían aplicado en este país más de nueve millones de dosis de diversas vacunas contra el coronavirus, según la Secretaría de Salud.

La pandemia ha causado en México 204.147 muertos y más de 2,25 casos confirmados de contagios con el patógeno que causa covid-19, una tasa de letalidad de 9 por ciento entre los contagiados con el nuevo coronavirus.

Fuente: Sputnik

