López Obrador pide abrir debate sobre jornada laboral a 40 horas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, solicitó que se otorgue tiempo para el debate de la propuesta de reforma que busca disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

El presidente recordó las posturas de empresarios como Carlos Slim y Carlos Bremer, opuestas y a favor, respectivamente, respecto a la iniciativa de disminuir la jornada laboral, por lo que sugirió la apertura de un debate, incluso si se pospone la discusión en el Congreso.

El mandatario dijo que esperaran a que se resuelva esta iniciativa en el Congreso para fijar una postura, pero todo lo que se haga en favor del trabajador es un acto de justicia, pero se tiene que tomar en cuenta a todos los factores de la producción.

“Hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierte el 12 en una fecha fatal, es decir, definitiva, que se dé el tiempo y que incluso se invite a todos y se revise que pasa en otros países”

El jefe del Ejecutivo recordó que en su momento, se eliminó la reforma del “Outsourcing” no había acuerdo y lo que se convino fue dar un plazo para debatirlo más y al final los empresarios aceptaron.

López Obrador señaló que los debates que se llevaron a cabo en el Congreso, “con todo respeto” pasaron de noche y la mayoría de la gente no se enteró.

“Que todo el mundo exponga, quería conocer su punto de vista, no sólo sería en los partidos sino que se convoque a empresarios, a los dirigentes obreros, desde luego a los trabajadores, a laboristas, expertos, todos y hay opciones, nada más que no puedo adelantar nada primero lo que si propongo es que se abre el debate y que no dependa del 12. Puede ser en el próximo (periodo) sin problema, es más si se termine el periodo de sesiones, se puede abrir el debate incluso antes de que termine el periodo se abre el debate se hace la invitación a todos y regresando se define”