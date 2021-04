López Obrador se vacunará para covid-19 con dosis de AstraZeneca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se va vacunará en 15 o 20 días más contra covid-19, y recibirá una dosis del producto desarrollado por la británica Universidad de Oxford y producida por la farmacéutica AstraZeneca, dijo este martes el secretario federal de Salud, Jorge Alcocer.

«La (vacuna) que me tocó (la semana pasada) y le tocará al presidente, también sin ninguna selección sino la que le toca, es la de AstraZeneca; y esta vacuna, igual que todas las que tenemos y se están aplicando a los mexicanos han sido aceptadas al menos en cinco países a nivel mundial, y algunas de ellas destacadas por más de 40 países», dijo el titular de la cartera de Salud.

El presidente tomó la decisión con sus médicos para evitar especulaciones acerca de una supuesta negativa de su parte a la vacunación, tras anunciar el lunes 5 de abril que «por ahora» no se aplicaría ningún producto biológico contra el nuevo coronavirus.

«Porque dije que no me iba a vacunar, por lo pronto, porque tengo anticuerpos, dicen que me estoy negando a vacunarme, pero me voy a vacunar dentro de 15 o 20 días», dijo López Obrador.

El jefe de Estado había informado el lunes que no se vacunaría debido a que no era indispensable, al contar aún con anticuerpos generados durante su contagio, a finales de enero.

«Volví a preguntarle a los médicos, para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron covid-19, como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan», agrego el mandatario este martes.

La fecha de vacunación del presidente coincidirá con la fecha de terminación del proceso de vacunación de los adultos mayores de 60 años, precisó.

La decisión cambia la recomendación de los médicos que atendieron al jefe del Ejecutivo cuando padeció de contagio, del 25 de enero hasta su recuperación el 8 de febrero, quienes habían sugerido que tiene «suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora».

Por su parte, el secretario de Salud explicó que, después del contagio, el presidente «generó un número importante de anticuerpos que le permite ser protegido por más tiempo, no sabemos si tres o cuatro meses, hay estudios que mencionan ocho meses».

No obstante, Alcocer detalló que, debido a que es complicado medir la inmunidad innata, y la inmunidad adquirida como respuesta del sistema inmunológico «no lo podemos medir con la exactitud que quisiéramos», el grado de protección inmunológica de López Obrador.

«Hubiera deseado que me tocara la vacuna ‘Patria’ que es la que los biotecnólogos e inmunólogos mexicanos podemos hacer, hubiera sido mi selección, no se da por cuestiones obviamente reales», dijo finalmente Alcocer, en referencia a las investigaciones en marcha para lograr una vacuna nacional, que se espera en el mediano o largo plazo.

La pandemia ha causado en México 204.399 fallecidos, y 2.445.027 de casos confirmados en toda la pandemia.

Fuente: Sputnik

