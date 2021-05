Luis Armenta Malpica gana Premio Iberoamericano de Poesía

El escritor Luis Armenta Malpica ganó el Premio Iberoamericano de Poesía “Minerva Margarita Villarreal” 2021 que concede la UANL.

El poeta, ensayista y editor resultó ganador por su obra [Contra] Dicción, firmada con el seudónimo Angela Cartwright como Penny.​

Se trata de un libro que en su conjunto muestra una poética personal que rescata lo afectivo y significativo como postura poética.

Signos y cortes de palabras

Armenta demuestra dominio del lenguaje y su innovación en el uso de signos y cortes de palabras que logran un nuevo sentido.

Versos connotativos de gran fuerza emotiva se leen en [Contra] Dicción.

“Un libro complejo que pide un lector inteligente y constituye un reto a la sensibilidad”, destacó el jurado.

“A través del uso de lenguaje propio del futbol y del campo semántico de lo legal, habla de asuntos del amor, la vida y la muerte de manera profunda” Jurado

Deliberación

Festival Alfonsino 2021

El Premio Iberoamericano de Poesía otorga un diploma y 300 mil pesos, es auspiciado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La UANL aporta 200 mil pesos y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) entrega el monto restante.

La ceremonia de premiación está programada para el 28 de mayo de 2021 en el marco del Festival Alfonsino 2021.

Dicho festival, organizado por la UANL en el marco de Contigo en la Distancia, se realizará de manera virtual a través de redes sociales.

Admiración a la poeta regiomontana

Armenta Malpica expresó que es un honor haber obtenido el galardón que lleva el nombre de la poeta regiomontana Margarita Villarreal.

“Mi interés por participar en este certamen fue para ver si podía ser cobijado por esta admiración y respeto que tengo al trabajo de Minerva Margarita Villarreal” Luis Armenta Malpica

Poeta

El autor de obras como Llámenme Israel (2014) y Greetings to the Family (2017) reconoció que se siente sorprendido por este nombramiento.

[Contra] Dicción es un libro donde enjuicia a la poesía misma y a la palabra, el cual está basado en la obra Acta de juicio (2011) de Edgar Lee Masters.

“Él era abogado y en su libro nombra a todos los personajes: el fiscal, la defensa, el acusado, los testigos; y yo quise hacer algo parecido”, expresó.

“No con el talento de Lee Masters, pero sí una aproximación de cómo se podría enjuiciar a la poesía con la dicción, y por eso se llama [Contra] Dicción”, explicó.

El también autor de Mundo nuevo, mar siguiente (2014) añadió que su obra ganadora trata del discurso de la no violencia y de la globalización.

Luis Armenta Malpica es director de Mantis Editores

Presidente de la Casa Cultural de las Américas (con sede en Houston)

Miembro del Comité de Arte de la Secretaría de Cultura de Jalisco

Cuenta con una amplia lista de reconocimientos:

Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco (2011)

(2011) Premio de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz (2013)

(2013) Premio Jaime Sabines-Gatien Lapointe, Canadá-México (2017)

En 2020, obtuvo el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada por su poemario Enola Gay (2019).

Es autor de 25 poemarios, algunos de ellos traducidos al alemán, árabe, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués, rumano, ruso, catalán, gallego y maya.