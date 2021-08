Mamíferos salvajes incrementan su tamaño en urbanizaciones

Por Gerardo Sifuentes

En un sorprendente hallazgo, científicos del Museo de Historia Natural de Florida descubrieron que las urbanizaciones están haciendo que muchas especies de mamíferos salvajes crezcan en tamaño, posiblemente debido a la disponibilidad de alimentos en los barrios. Estos datos ofrecen una visión general de la relación entre urbanización y mamíferos con características muy diferentes; desde lobos, gatos monteses y ciervos hasta murciélagos, musarañas y roedores.

Cuando analizaron 140,500 mediciones de longitud y masa corporal de más de 100 especies de mamíferos norteamericanos (recolectadas durante 80 años en tres grandes bases de datos), encontraron que los mamíferos que viven en las ciudades son más largos y más robustos que sus contrapartes rurales.

El mencionado hallazgo contradice lo que hasta hoy era considerada una regla dentro de la biología: que los animales en climas más cálidos tienden a ser más pequeños que la misma especie en ambientes más fríos, un principio biológico clásico llamado Regla de Bergmann. Debido a que el asfalto y el concreto de las ciudades incrementan la temperatura local, produciendo el llamado “efecto de isla de calor urbana”, se pensaba que las criaturas que habitan en ella tendrían una tendencia a reducir sus proporciones físicas con el paso de los años.

«En teoría, los animales en las ciudades deberían hacerse más pequeños debido a estos efectos de islas de calor, pero no encontramos evidencia de que esto suceda en los mamíferos» «Este artículo es un buen argumento de por qué no podemos asumir que la Regla de Bergmann o el clima por sí solos son importantes para determinar el tamaño de los animales» Maggie Hantak

Investigadora postdoctoral del Museo de Florida

Nuevas oportunidades y amenazas

La transformación radical del paisaje por la urbanización brinda a los animales nuevas oportunidades y amenazas.

“La abundancia de comida, agua y refugio y la relativa falta de depredadores en las ciudades pueden ayudar a ciertas especies a tener éxito en comparación con sus vecinas en las áreas rurales”

Mencionó Robert Guralnick, conservador de informática de la biodiversidad del Museo de Florida, quien formó parte del equipo de investigación.

El efecto principal de la urbanización en los animales fue obtener un tamaño corporal más grande, esto posiblemente debido a tres razones:

Los mamíferos se benefician de mayores recursos alimenticios

Las dietas más altas en calorías

Liberación ecológica (es decir, de depredadores y competidores)

Fragmentación de los paisajes

Aunque los animales habituados a entornos urbanos podrían tener una ventaja selectiva, otras especies también pueden tener dificultades debido a la continua fragmentación de los paisajes, por ello se requiere profundizar más en esta clase de investigaciones.

Otro aspecto que aún no se ha determinado son las consecuencias a largo plazo para los mamíferos urbanos tras consumir una dieta basada en desperdicios de alimentos humanos. En el estudio se afirma que las ciudades proporcionan recursos hídricos y refugio seguro, lo que podría disminuir los costos energéticos y mejorar la tasa de crecimiento y la condición corporal. La única excepción a estos patrones fue que la masa corporal de animales urbanos y silvestres era casi equivalente en las urbanizaciones más cálidas, esto porque quizá exista un umbral de temperatura por encima del cual el aumento del tamaño corporal se vuelve menos ventajoso energéticamente (independientemente de la comida disponible).

No se encontró evidencia que demostrara un efecto significativo en el tamaño de los animales por causa del efecto de isla de calor.

Los resultados, publicados en la revista Nature Communications Biology, podrán utilizarse para la futura gestión ecológica de áreas urbanas, suburbanas y silvestres. Las bases de datos consultadas fueron VertNet, la Red Nacional de Observatorios Ecológicos de la Fundación Nacional de Ciencias de EEUU y el Censo de Pequeños Mamíferos de América del Norte.

Con información de www.floridamuseum.ufl.edu y “Mammalian body size is determined by interactions between climate, urbanization, and ecological traits” en Nature Communications Biology.

