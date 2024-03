Manifestantes cierran Esteban de Antuñano por falta de agua

Habitantes de la Colonia Ampliación Reforma cerraron la circulación vial del Bulevar Esteban de Antuñano en la capital poblana, en forma de protesta para exigir a la empresa Agua de Puebla el restablecimiento del servicio, tras denunciar llevar más de tres meses sin suministro.

Con un caos vial de por medio, un grupo de personas bloquearon el Bulevar Esteban de Antuñano a la altura de la 17 Poniente, en donde con consignas denunciaron la falta del vital líquido en varias casas de la zona.

En su mensaje, puntualizaron que a pesar de que no se han atrasado con los pagos del servicio de agua, la concesionaria no ha cumplido con el suministro, lo que ha provocado diversas problemáticas en cada uno de los hogares.

En ese sentido, señalaron que han recurrido a comprar pipas de agua semanalmente, cuyo costo es de 500 pesos por cada una.

«(La pipa) me la echó en una semana y me cuesta 500 pesos, y entonces Agua de Puebla quiere que le paguemos puntual y que vayamos al corriente y no nos cae el agua» denunció un vecino de la colonia.