Más carpetas de investigación se deben a mayor combate al delito: Barbosa Huerta sobre trata de personas en Puebla

Puebla, Pue. 28 de julio. Inquirido esta mañana sobre el aumento en Puebla en el número de carpetas de investigación (CDI) en lo que va del 2021 por el delito de trata de personas, el gobernador Barbosa aclaró que si ahora existen más carpetas es porque se ejerce un mayor combate al delito.

Por el delito de trata se habían iniciado 22 CDI hasta mayo de 2021 en el estado de Puebla, número que prácticamente decuplica las CDI por este delito iniciadas en los primeros cinco meses del 2020.

Sin embargo, el primer delito al que hizo referencia en su respuesta no fue la trata de personas, como era el sentido de la pregunta, sino al narcomenudeo. No fue sino en una aserción complementaria que abordó la trata de personas.

“Los índices delictivos están medidos en número de averiguaciones o carpetas que se registran por cada delito. Antes no se combatía el narcomenudeo y por eso no había carpetas. La sociedad poblana se volvió consumidora de enervantes, ya no somos un país en que únicamente era de trasiego. Por eso existen más confrontaciones en centros urbanos más poblados. Lo mismo con la trata de personas, hay más carpetas porque hay más delitos investigados”.