Más de 100 mil maestros elegirán a dirigentes del SNTE en Puebla

Más de 100 mil maestros poblanos, de los sistemas federal y estatal, elegirán este martes 28 de marzo a sus dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por vez primera mediante el voto directo y secreto.

En la jornada que se desarrollará de las 10:00 a las 14:00 horas se espera la participación de aproximadamente 65 mil agremiados activos y 18 mil jubilados de la Sección 23; en el SNTE 51 serán 28 mil maestros en funciones y 8 mil retirados los que tendrán la posibilidad de participar en las elecciones, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Las dirigencias de las dos secciones se renuevan luego de estar vigentes durante seis años, plazo que se amplió debido a la pandemia de covid-19. La elección determinará a los nuevos Secretarios Generales que sustituirán a Alejandro Ariza Alonzo (sección 23) y a Jaime García Roque (sección 51).

La Secretaría de Educación Pública (SEP), de Puebla, confirmó que no habrá actividades académicas en las instituciones públicas de educación obligatoria y superior, así como en las oficinas administrativas de la dependencia.

En 453 sedes educativas, en todo el territorio poblano, los maestros podrán emitir su sufragio.

Aunque las bases de este proceso indican que los ganadores de la elección se darán a conocer tres días después de las votaciones, está previsto que este martes se den a conocer resultados preliminares.

Asimismo, las impugnaciones que deriven de estos deberán presentarse ante el Comité Nacional Electoral del SNTE con las respectivas pruebas de las irregularidades.

Víctor Ortiz Flores de la planilla Blanca «Fraternidad y Compromiso» y José Luis González Morales de la planilla morada «Caminemos Juntos» son los principales contendientes por parte de la Sección 23. En la contienda hay cinco aspirantes.

En la Sección 51, Felipe Neri Morán Álvarez, de la planilla color blanco «Hagamos que Suceda», y Alfredo Gómez Palacios, de la planilla «Que al SNTE 51 le vaya bien», están entre los posibles ganadores. En total hay ocho candidatos disputándose la dirigencia.

En los días previos a la elección hubo señalamientos de promoción anticipada y uso de recursos del SNTE para la campaña.

En la Sección 23 han acusado a Víctor Ortiz Flores, por presuntamente tener el apoyo del SNTE nacional y por promoción anticipada de campaña a través de la pinta de bardas en municipios como Atencingo.

Del mismo modo, a José Luis González Morales se le ha cuestionado porque su informe de labores como secretario de Finanzas del sindicato no fue avalado.

Al secretario de Finanzas y aspirante a la dirigencia de la Sección 51, Felipe Neri Morán Álvarez también se le ha criticado por el supuesto uso de cuotas sindicales para su propia promoción, aunque no existen denuncias formales al respecto.

A Dinora García Hernández, quien busca la Secretaría General, se le ha señalado por la entrega irregular de plazas para maestros.

A horas de llevarse a cabo las votaciones para el proceso de renovación de las dirigencias seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el estado de Puebla, planillas de aspirantes a la Secretaría General mostraron las dos caras que existen rumbo a estas votaciones.

Por un lado, el maestro Juan Durán Martínez, candidato de la Codemapp en la Sección 51, aseguró que la renovación del SNTE se ha visto empañada y manchada por una serie de irregularidades, ya que aseguró que las planillas «Hagamos que Suceda», encabezada por Felipe Neri Morán Álvarez, y «Que al SNTE 51 le vaya bien», de Alfredo Gómez Palacios, han usado los recursos del sindicato para su beneficio y promoción.

De igual forma, acusó que en el padrón de votantes hay profesores de telebachilleratos que no son miembros activos del SNTE, mientras que fueron excluidos integrantes de la delegación D-II-122, lo que pone en duda la veracidad del padrón.

Indicó que en el mismo padrón han visto los nombres de docentes que perdieron la vida en el transcurso de los dos últimos años a causa del covid-19, además de otros que aparecen en más de una ocasión, con lo cual prevén que haya un fraude electoral.

Lamentó que no exista un mecanismo que se encargue de regular el uso de recursos para la promoción de candidatos y la equidad de todo el proceso. Dijo que se observa una flagrante condición antidemocrática.

La Codemapp es una organización disidente del SNTE 51 que se ha encargado de exponer las supuestas irregularidades de la actual dirigencia encabezada por Jaime García Roque y el uso de recursos, por parte de Felipe Neri Morán Álvarez, personajes que son señalados de haberse enriquecido durante los seis años de gestión de la actual dirigencia.

En tanto, el aspirante a la Secretaría General de la Sección 23, José Luis González Morales, expresó que las votaciones deben ser transparentes, pues de lo contrario, los principales afectados serían los agremiados del sindicato y no quienes aspiran a su dirigencia.

Al asegurar que para la jornada de este martes estiman al menos 40 mil votos a su favor, el también secretario de Finanzas de la Sección 23, que presuntamente lidera las preferencias rumbo a la renovación del SNTE 23, mencionó que el sindicato es un equipo que tiene que dar ejemplo a la sociedad, y como tal, dijo que confiará en las votaciones y los resultados que surjan de estas, aunque no sean a su favor.

«A José Luis no le afecta la falta de transparencia; le afecta al sindicato si no se da un proceso limpio. Siempre he pensado que todos tenemos un ciclo, y ese ciclo lo tenemos que cerrar. Yo estoy consciente que mi ciclo lo tengo que cerrar, si no no sería congruente con lo que digo. No podemos ser eternos dentro de la organización sindical»