Mayoría de poblanos opta aún por usar cubrebocas, confirma sondeo

A pesar de que el uso del cubrebocas en el estado de Puebla ya no es obligatorio, los poblanos y locatarios continúan usándolo porque consideran que aún existe riesgo de contagio por covid-19.

En un sondeo realizado por El Ciudadano México en el mercado de artesanías del Jardín de Analco, en Puebla capital, la mayoría de los ciudadanos manifestaron estar en contra de que esta medida haya pasado a ser voluntaria.

Los pasillos de este mercado dominical lucían llenos de gente y turistas, no obstante, pocos eran los que no usaban las mascarillas.

Martha Blanco, líder de comerciantes, afirmó que para los locatarios aún es obligatorio usar cubrebocas, así como las medidas sanitarias ya conocidas, como gel antibacterial y la sana distancia.

“El que no trae cubrebocas no puede trabajar porque es cuidar a sus vecinos, a los que están junto a ellos y obligarlos, porque es por el bien de nosotros. Hasta que ya veamos que no hay enfermos o riesgo de contagio lo dejaremos de usar”

Para Rocío, encargada de un local de pulseras, “el cubrebocas nunca fue un problema”. Ella es una mujer de la tercera edad y sufre diabetes, por lo que continuar con su uso es algo “importante”.

En el caso de Rafael Ojeda, médico del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, que estaba de visita en Puebla, el hecho de que el cubrebocas haya dejado de ser obligatorio es “una mala idea” porque el virus aún no se ha eliminado por completo. En agosto pasado, enfermó de manera severa por el coronavirus y estuvo hospitalizado por más de un mes.

“Aún temo al covid, a mí me dio y casi me muero en agosto del año pasado, estuve un mes hospitalizado y dos semanas con oxígeno; gente cercana a mí ha fallecido (…), por eso las medidas deben seguir; cuando veamos que ya dejó de ser una pandemia y se controla mejor, podríamos dejar de usarlo (la mascarilla)”

No obstante, hubo quienes opinaron diferente. Fernanda y su familia, avalaron el decreto que elimina el uso forzoso del cubrebocas en lugares públicos. Consideró que “ya no es necesario”, ya que hay menos riesgo de contagio que en meses anteriores.

“Yo como escuché en las noticias que Miguel Barbosa dijo que ya no era obligatorio; se me hace una decisión justa, ya no es necesario para entrar a una plaza, es mejor así, porque puedes respirar mejor, y no hay tanta incomodidad”