Me siento bastante bien, declara AMLO tras contraer nuevamente covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje e incluso se tomó la temperatura y su oxigenación desde su oficina en Palacio Nacional en el que aseguró que se “siente bastante bien y afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos”.

“Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando. No he tenido calentura, ¿qué es lo que tengo? Ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien”, aseguró.