México vs Costa Rica: Tri a mantener liderato en San José

Llega la segunda jornada de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. La selección México enfrentará al combinado de Costa Rica en San José, capital tica. Esta reciente rivalidad de la zona promete 90 minutos entretenidos. Será un encuentro entre dos de las tres mejores selecciones en las ultimas dos eliminatorias. Los juegos entre estos han tenido polémica, disputas y, sobretodo, buen fútbol.

En las eliminatorias México vs Costa Rica se ha repetido 12 veces en territorio tico. Para cualquier equipo siempre es difícil ganar aquí; el estadio, los aficionados y el clima son factores determinantes. Los mexicanos apenas conocen lo que es la victoria visitando San José. Sólo en 3 partidos han podido salir con los tres puntos; estos fueron previo a los últimos 4 mundiales desde Alemania a Brasil. La primera fue en el 2005 con marcador de 1-2 favor de México; un gol de tiro libre de Jaime Lozano selló el tiunfo.

En los últimos dos procesos mundialistas México no ha podido salir avante. Justo después del 2012, la rivalidad México vs Costa Rica creció. En 2013, los ticos vencieron 2 a 1 a los mexicanos en el último duelo de las eliminatorias; virtualmente, los visitantes estaban eliminados. Sin embargo, Estados Unidos a la par, venció con goles de último minuto a Panamá. Como ya recordarán, eso les dio un pase al repechaje, que posteriormente ganó el Tri ante Nueva Zelanda. Contado el total de juegos, México vs Costa Rica se ha repetido 50 veces. Los mexicanos tienen 22 victorias; son 11 empates y 17 victorias para los ticos. Es el segundo encuentro más repetido en la CONCACAF.

Presente en el México vs Costa Rica

Para este encuentro, ambos conjuntos vienen con dudas sobre su funcionamiento. México ganó ante Jamaica; sin embargo, la inoperancia y fallas ante la portería fueron un común en el juego. Además, siguen en la cabeza aquellas dos derrotas en finales ante estados unidos; será remar contra corriente para los dirigidos por Gerardo Martino hasta encontrar regularidad.

También te puede interesar: Inician las Eliminatorias CONCACAF rumbo a Qatar 2022

Mientras tanto, Costa Rica pasa un tramo lento; no cruzaron de cuartos de final en la última Copa Oro. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez están en etapa de transición; figuras como Joel Campbell, Bryan Ruiz, Yeltsin Tejeda están a la baja y remplazarlos por jóvenes ha sido complicado. El empate ante Panamá da a entender que seguirá el mismo rendimiento por el resto de la eliminatoria.

Será un duro encuentro, lleno de goles y emociones. La eliminatoria será larga, sin embargo ambos equipos saben que este duelo es clave para aspirar por un boleto a Qatar 2022.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com