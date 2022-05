Miguel Barbosa respalda al fiscal Higuera tras “regaño” de la UIF

Por Jesús Arróniz y David Celestino

La filtración a la prensa de una investigación iniciada hace más de un año por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual involucra al diputado morenista Ignacia Mier, se mantiene en el “ojo del huracán”.

Esta mañana, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, respaldó el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de su titular Gilberto Higuera Bernal después de ser publicado un extrañamiento por parte de la UIF.

El mandatario estatal recordó que el pasado 27 de mayo, la SHCP publicó un documento escrito por el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, en contra de la FGE y de Higuera Bernal por una supuesta filtración de documentos de una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a políticos y empresarios poblanos.

Al respecto, Barbosa Huerta señaló que dicho extrañamiento se trata de un “regaño público” en contra de la Fiscalía General del Estado y su titular, lo calificó de “enérgico”.

No obstante, refrendó su respaldo al trabajo realizado por Higuera Bernal y la FGE para administrar y procurar la justicia en la entidad, a quienes dijo, ha respetado de manera absoluta su actuar autónomo, profesional, objetivo e imparcial; además, ha fortalecido presupuestalmente.

En cuanto a la filtración de documentos de una de las investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, Barbosa Huerta señaló en primera instancia que su gobierno no solicitó ninguna averiguación a la UIF.

Por lo anterior, afirmó dicha filtración la realizaron las personas que solicitaron le solicitaron a la UIF que se realizará la investigación como parte de un “pleito entre primos”, esto en referencia a los morenistas poblanos, Ignacio Mier Velazco, diputado federal señalado en la investigación; y su primo, Alejandro Armenta Mier, senador del mismo partido y acusado por el primero de impulsar dicha investigación.

Finalmente, el mandatario estatal expresó su respeto al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, a quien calificó como un “hombre íntegro”, sin embargo, aseguró que defenderá la autonomía de las instituciones poblanas.

Humberto Aguilar Coronado, coordinador de los diputados panistas de Puebla en San Lázaro, consideró un «exceso» el extrañamiento que realizó la UIF a la Fiscalía General del Estado.

Aguilar Coronado consideró que la UIF excedió sus facultades, pues para según el legislador, la reprimenda sólo aplica a los organismos que dependen de la dependencia federal.

Comentó que, en cuanto a la investigación, la Fiscalía debe actuar con autonomía, al señalar que la pesquisa del organismo judicial local está en curso.

«Sí, me parece un exceso de la UIF hacer un extrañamiento a la FGE de Puebla, me parece que la Fiscalía no depende de la UIF como para que le haga un extrañamiento. Puede hacerlo a sus directores, a sus jefes de departamento, no a la FGE. Yo quisiera que el comportamiento de la FGE sea con autonomía»