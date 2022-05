Nuevo lío para Mier; UIF lo señala por operaciones con recursos ilícitos

El diputado federal por Puebla, Moisés Ignacio Mier Velazco, actual coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión, se ha visto involucrado en varias controversias a lo largo de su carrera política, sobre todo en su intento por llegar a la gubernatura de Puebla.

Si bien ha sido un perfil camaleónico, las alianzas que ha construido a lo largo de los años han dejado mucho que desear, ya que sus protegidos y cercanos terminaron con investigaciones por desvíos de recursos o denunciados por delitos que derivaron en detenciones.

Emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quienes compartió ideales hasta el 2006, Mier Velazco saltó a la izquierda para apoyar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese año fue candidato a senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, en la coalición “Por el Bien de Todos”.

Para 2017, ingresó formalmente a Morena y en 2018, fue postulado como candidato a diputado federal por la vía plurinominal por la coalición Juntos Haremos Historia.

En días recientes, se vinculó al diputado federal, Ignacio Mier Velazco; al exauditor, Francisco José Romero Serrano; y al directivo de un medio de comunicación en Puebla, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con versiones periodísticas.

Los implicados son señalados por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y evasión de impuestos, por un monto aproximado de 400 millones de pesos, de acuerdo con operaciones inusuales relacionadas con la actividad empresarial de la empresa de comunicación de la que Mier Velasco forma parte como accionista.

Sin embargo, el periodista aseguró que el político no tiene injerencia ni en las decisiones editoriales ni en las administrativas de esa empresa y reconoció que las actividades contables de dicha firma fueron realizadas en los últimos años por el extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Romero Serrano, quien se encuentra en preso acusado de uso de recursos de procedencia ilícita.

Ignacio Mier Velazco se deslindó de dichas acusaciones en una entrevista con el reportero Ciro Gómez Leyva, en donde aseguró que se trata de un golpeteo político y mediático al ser “temporada política”. Añadió que ya había sido investigado por este tema, por un cheque de 97 mil pesos y que no se encontraron anomalías.

Entre sus derrotas más recientes se encuentra el revés a la Reforma Eléctrica en la Cámara Baja, pues de los más de 50 votos que Morena necesitaba de la oposición, Mier Velazco sólo consiguió uno, el del priista Carlos Miguel Aysa Lamas, quien dejó de lado a la oposición por apoyar el proyecto político de su padre Miguel Aysa González.

Con 275 votos a favor, 223 votos en contra y la ausencia de 3 legisladores, la Cámara de Diputados desechó la iniciativa, al no alcanzar la mayoría calificada.

Ante este escenario, el senador poblano Alejandro Armenta Mier aseguró que la falta de diálogo, conciliación y humildad fueron los factores que evitaron la aprobación de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin «querer endosarle la responsabilidad», dijo que el trabajo del diputado federal era tener un vínculo de comunicación, crear acuerdos con la oposición, sumarlos, es decir, «hacer política real».

No sólo el diputado federal ha hecho carrera política en el estado de Puebla, pues sus hijos Ignacio Mier Bañuelos, presidente municipal de Tecamachalco; y Daniela Mier Bañuelos, diputada local plurinominal por Morena, cuentan con un cargo en el servicio público.

Sin embargo, la administración de Ignacio Mier Bañuelos ha evidenciado que los cuerpos de seguridad en su municipio se encuentran rebasados por la inseguridad. Además, sus resultados afectan mediáticamente a su padre, quien busca ser el candidato de Morena para competir por la gubernatura en 2024.

El pasado 19 de noviembre, policías municipales a cargo del secretario de Seguridad en Tecamachalco, Alejandro Santizo, asesinaron a tres agentes ministeriales, hecho que el gobernador calificó como «una cobarde ejecución».

Tras su detención, fue vinculado a proceso, al igual que un escolta y la patrullera. Actualmente, los tres implicados continúan en prisión preventiva en el penal de Tepexi de Rodríguez, mientras se desahoga la investigación complementaria.

En tanto, Daniela Mier Bañuelos ocupa un lugar en el Congreso del Estado, como diputada plurinominal de Morena en la LXI Legislatura; además, forma parte de un bloque que no simpatiza con la gestión del gobernador.

Aunque en promedio un diputado local gana al día 2 mil 801 pesos, al tener un sueldo bruto mensual de 61 mil 724 pesos y un sueldo neto mensual de 56 mil 016 pesos, su trabajo en el Legislativo ha sido ausente.

Tan sólo en el primer período ordinario de sesiones, la diputada presentó sólo dos exhortos, que pedían agilizar actividades propias de los nuevos ayuntamientos; así como dos iniciativas de decreto para incluir nuevas celebraciones en el calendario.

En septiembre de 2021, Mier Velazco se deslindó de la diputada local, Sandra Nelly Cadena, tras ser detenida junto con su esposo por el delito de posesión de armas de uso exclusivo del ejército; además, por disparar en contra de uniformados.

Ambos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de ser cometido contra servidores públicos; además, debido al aseguramiento de armas largas y granadas, se remitió el caso a la Fiscalía General de la República (FGR).

A pesar de que medios nacionales exhibieron su supuesta cercanía con la acusada, mediante algunas fotografías, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión señaló que esa imagen fue tomada en uno de los más de 300 mítines a los que asistió en campaña.

También explicó que durante estos eventos solía fotografiarse “con cualquier persona”, por lo que negó tener algún tipo de relación laboral, familiar o personal con ella, sin importarle que en el 2018 ella lo apoyó de forma pública, cuando fue candidato a la presidencia municipal de Tecamachalco.

Cabe recordar que Jesús Portilla García, exmiembro de la Policía Federal de Caminos y esposo de Nelly Cadena, fue señalado por tener presuntos nexos con el crimen organizado, por una disputa con otros grupos delictivos por la plaza del “Triángulo Rojo”.

Uno de los temas que generó diversas críticas contra del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ocurrió en abril del año pasado cuando protegió al exdiputado federal por Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, hoy preso por abuso sexual en contra de un menor de edad.

El 21 de abril de 2021, negó el desafuero en contra del exlegislador federal con el argumento que actuó “fuera de su función como diputado federal” y que esa era su manera de dirigirse con el resto de sus compañeros.

“De las cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados. No lo hice en su momento con el diputado Charrez, no lo he hecho con la declaración de procedencia de otro compañero. Lo hago por principios, por convicción, respeto la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo”