Ministros absuelven unánimemente a Laura Morán; sale de prisión Alejandra Cuevas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por unanimidad de votos, falló en contra a los deseos del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. La batalla legal en contra Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, acusadas «responsables de la muerte» de su hermano Federico Gertz, llegó a su fin.

Alejandro Gertz acusó a su excuñada e hija por el delito de homicidio bajo la modalidad de comisión por omisión, sin embargo, el auto de forma prisión y la orden de aprehensión dictadas en contra de Alejandra Cuevas y su madre, fueron considerados por los once ministros como inconstitucionales.

Después de estar encarcelada casi un año y medio, Alejandra Cuevas pudo salir, gracias a que el pleno concedió un amparo y ordenó su inmediata y absoluta libertad. Determinaron que no había pruebas sobre su presunta responsabilidad en la muerte de Federico Gertz por la supuesta falta de cuidados.

Laura Morán no estuvo en prisión como lo estuvo su hija, debido a su avanzada edad. Los ministros suspendieron el proceso penal contra de la exesposa de Federico Gertz, quien también enfrentó el proceso penal por el mismo caso.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el ministro que estuvo a cargo de los proyectos votados ayer, y es que fueron turnados después de que el 14 de marzo se desechó el de Alberto Pérez Dayán, éste propuso otorgar un amparo para efectos en ambos caso; así serían devueltos a la sala competente y sometería a las «culpables» a varios años de litigio, en ese entonces advirtió Arturo Zaldívar, ministro presidente.

Gutiérrez Ortiz señaló que en los nuevos proyectos, los elementos con los cuales se pretendió comprobar el acto reclamado fueron insuficientes para respaldar la acción persecutoria. De modo que no permitieron hallar cuerpo del delito ni probable responsabilidad de las mujeres ya mencionadas.

Los ministros coincidieron en que no existían los elementos para que Alejandra Cuevas fuera considerada “garante accesoria” de la vida de Federico Gertz Manero, pues este tipo penal no está descrito en el Código Penal de la Ciudad de México. Cuevas fue señalada como “cómplice” de su madre para que la «víctima» no recibiera medicamentos ni atención médica.

SCJN otorga amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas. La orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados son inconstitucionales, ya que la autoridad no acreditó los requisitos que establece la Constitución para ello.

🔗 https://t.co/eQ2DXrZNal pic.twitter.com/8u3blxpAqO — Suprema Corte (@SCJN) March 28, 2022

No se encontró evidencia de que ella hubiera aceptado hacerse cargo de él, así como de tomar decisiones sobre los cuidados que recibía Federico, muy a pesar de que se acreditó que colaboró con su madre en algunas acciones relacionadas con la procuración de la salud de éste.

El pleno determinó que Laura Morán, la cual estuvo casada con Federico un poco más de 50 años, procuró la atención médica y actuó en consecuencia en la medida de lo posible, a pesar de sus condiciones como adulta mayor, ella delegó acciones para que su exesposo recibiera atenciones por médicos especializados.

El ministro José Luis Alcántara Carrancá, entre los argumentos expuestos, solicitó al pleno reconocer que Morán fue víctima de violación de sus derechos humanos por parte del Estado.

Arturo Zaldívar destacó que la Corte ejerció su facultad de atracción en virtud de la peculiaridades políticas y mediáticas del caso: “en estas votaciones no ha habido ninguna incidencia ajena; prácticamente todas y todos nosotros recibimos a las partes involucradas y estamos votando con toda libertad e independencia. Esta atracción reitera la legitimidad de atracción de la Corte y se justifica ante la solución pronta y expedita de un asunto que hubiera llevado mucho tiempo”.

Después de la votación, los hijos de Laura Cuevas, Alonso, Ana Paula y Gonzalo, celebraron en las puertas de la SCJN, agradeciendo al pleno por “haber impartido justicia de manera unánime”. Alonso mencionó que con esto “se pone fin a esta persecución (…) no debe haber ningún funcionario más poderoso que la SCJN”.

La familia solicita protección a AMLO

La familia pidió protección ante el temor de ser víctimas de represalias por parte del fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

El hijo de Alejandra, Alonso Castillo, hizo hincapié en que los delitos por los que ambas mujeres fueron acusadas, se trataron de “una fabricación y una persecución a la que hemos sido sometidos”.

En septiembre de 2015 ocurrió el fallecimiento de Federico Gertz, hermano del fiscal, sin embargo, fue hasta 2019, cuando al asumir su cargo frente a la FGR, Alejandro Gertz, acusó a ambas mujeres y el caso se reactivó. Fue ejecutada la orden de aprehensión contra Alejandra Cuevas el 16 de octubre de 2020.

“A partir de ese momento empezó este calvario, son siete años de persecución por parte del fiscal, estos 528 días han sido la destrucción, la devastación de mi familia y también del Estado de derecho. Para nosotros ha sido un secuestro saber que estamos siendo perseguidos por el hombre más poderoso en la procuración de justicia. ¡Claro que estamos preocupados! Desde que salimos a los medios, a finales de marzo, muchas personas nos dijeron: ‘los van a desaparecer’, pero es más importante la justicia, es más importante la libertad de mi madre que la vida mía y la de mis hermanos”. Alonso Castillo

Hijo de Alejandra Cuevas

Hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que su familia sea protegida y responsabilizó al fiscal “de cualquier cosa” que pudiera sucederle a él o al resto. Pese al temor, descartó el salir del país, tampoco confirmó si procederán de forma legal contra el fiscal.

Alejandra Cuevas salió del Cereso de Santa Martha Acatitla, poco más de 50 minutos después de que la SCJN emitió el fallo, una de sus primeras peticiones fue una reunión con el Presidente para, también, solicitar protección “ante cualquier eventualidad”.

“Este agradecimiento no se lo extiendo al Poder Judicial de la Ciudad de México, pero sí lo hago al Poder Judicial de la Federación, a cada una de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, desde luego, a la presidencia de la Corte”. Alejandra Cuevas

Leer más: SCJN otorga amparo liso y llano a Laura Morán por unanimidad

Foto: Twitter

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com