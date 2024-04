Morena acusa «uso ilegal de recursos» en entrega de tinacos azules

El Ayuntamiento de Puebla no emitió una convocatoria oficial para la entrega de tinacos azules que fue evidenciada en la unidad habitacional San Ramón por el candidato a diputado federal de Sigamos Haciendo Historia, Antonio López, por lo que es irregular, afirmó el regidor morenista, Leobardo Rodríguez Juárez.

En entrevista para El Ciudadano México, el también vocero de campaña del candidato a presidencia municipal, José Chedraui Budib, detalló que la entrega de tinacos corresponde al programa «Más Agua Contigo», el cual requiere de una convocatoria para entregarse conforme lo marca la ley.

Puntualizó que sin una convocatoria, no es posible saber cómo fueron adquiridos los tinacos, ni saber los recursos destinados para su compra, además de que se desconoce la forma en que se eligieron a los beneficiados ni las zonas que se determinaron para esta repartición.

Indicó que sin lo anterior, sólo se trata de un programa ilegal, que es entregado en tiempos electorales con la finalidad de coaccionar el voto y beneficiarse políticamente, por lo que se debe señalar su uso irregular.

«Cuando un programa público con estas características se utiliza de manera opaca, a escondidas para entregárselas a sus grupos, a sus operadores políticos, lo que tenemos que hacer es señalar que hay un uso faccioso e ilegal de recursos públicos» Leobardo Rodríguez Juárez

Regidor morenista

Destacó que la entrega de apoyos y programas sociales no se puede suspender a pesar de la veda electoral, no obstante, afirmó que en este caso no se siguieron los lineamientos para entregarlos de forma regular.

Vocería de Armenta cuestiona acciones del Ayuntamiento

A los señalamientos contra el Ayuntamiento se sumó Edurne Ochoa, vocera de campaña del candidato a gobernador, Alejandro Armenta Mier, quien criticó esta entrega de tinacos y apuntó que esto evidencia que el PAN sigue llevando a cabo malas prácticas.

De igual forma, Sandra Montalvo expuso que esto es falta de congruencia por parte del panismo, ya que la semana pasada el gobierno estatal fue señalado por una acción similar.

Por su parte, Norma Escamilla, candidata a diputada federal, expresó en redes sociales que los tinacos azules son una clara alusión a los colores del panismo. Por ello, opinó que el reparto busca condicionar a la ciudadanía para acudir a eventos políticos de la oposición.

Ilustración: Iván Rojas

