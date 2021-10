Morena no negociará con oposición Presupuesto 2022, garantiza AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que la bancada de Morena en el Senado realice negociaciones con los partidos de oposición para aprobar el Presupuesto 2022. Aseguró que ese tipo de “politiquería”, que se hacía a espaldas del pueblo no corresponden a su sexenio.

Asimismo, en la misma conferencia desde Palacio Nacional, el presidente mexicano criticó a los organismos económicos internacionales. Señaló particularmente al Fondo Monetario Internacional (FMI), pues lo considera responsable de la crisis mundial. Sin embargo, aclaró que la culpa también es de los gobiernos que decidieron someterse a sus políticas.

Una vez más, Andrés Manuel reiteró sus críticas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al señalar que sus facultades se llenaron de conservadores. Incluso, recordó que durante el “periodo neoliberal” la institución buscaba cobrar colegiaturas.

En otro tema, sobre su próxima visita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente anunció que se reunirá con el director general del organismo, Antonio Guterres. En este sentido, lamentó que no se podrá reunir con los mexicanos en Estados Unidos, especialmente los que radican en Nueva York y quienes esperaban verlo.

“Voy al Consejo de Seguridad de la ONU y me voy a entrevistar con el secretario general, y no tengo otra actividad. Llego en la noche del 8 y me voy muy temprano. Ya estoy en la ONU y por la tarde me regreso a México”

Andrés Manuel López

Obrador Presidente de México