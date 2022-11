Morenistas critican marcha en defensa del INE; llaman a la reflexión interna

Para el presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el senador poblano Alejandro Armenta Mier, la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) lejos de buscar la protección de la democracia sirvió de promoción para los políticos de oposición.

Por su parte, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo afirmó que esta movilización debe hacer que los servidores de Morena reflexionen sobre el trabajo que están realizando; en tanto, el académico Abraham Quiroz Palacios señaló que si influirá en la elección del 2024.

El día de ayer, organizaciones como Sí por México, [email protected] y Chalecos MX, así como políticos de los partidos de oposición, se manifestaron en contra de la reforma electoral en varios estados del país. El movimiento logró convocar a más de 6 mil poblanos que solicitaron la permanencia del INE.

En respuesta, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, convocó a una marcha para respaldar el proyecto de la Cuarta Transformación, misma que se realizará el próximo domingo 27 de noviembre a las 11:00 horas.

El también coordinador de la bancada del Morena en el Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que existe confusión en torno a la reforma electoral, ya que no se pretende la desaparición del INE, sino su reestructuración y fortalecimiento.

Si bien se dijo respetuoso de los ciudadanos que salieron a manifestarse, lamentó que el movimiento se haya politizado y fuera utilizado por los partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) para promocionarse y desinformar a la población.

“Que no se utilice a la gente, que no se le mienta. El INE no desaparece, el INE se transforma, tiene que tener una mejora regulatoria. (…) Tampoco que anden acusando [la oposición] que hay alguien que polariza, ellos también dividen y además dividen con mentiras”, señaló.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina