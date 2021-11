Mototaxis en la capital, viables, si garantizan seguridad, opina Eduardo Rivera

El uso de mototaxis, e incluso bicitaxis, en la ciudad de Puebla puede ser viable, siempre que garantice la seguridad del usuario, se utilice en tramos cortos y en lugares que no haya otro tipo de transporte público, señaló el edil Eduardo Rivera Pérez.

Añadió que tendrán que esperar el dictamen y reglamentación complementarios a la ley, y con eso asegurar o descartar su operación.

«Tendría que tener ese candado, garantizar la seguridad del usuario, en donde no haya servicio de transporte público y para distancias cortas»

En entrevista, explicó que el Ayuntamiento tendrá que elaborar un diagnóstico, para conocer las zonas en las que podría operar y que pueda autorizarse el uso de mototaxis en algunas zonas de la ciudad.

Confesó que no tiene una fecha para elaborar el resultado del diagnóstico, pues el dictamen y la reglamentación para este sistema de transporte es responsabilidad del Congreso del Estado.

«Sé que están en proceso legislativo. Tenemos un conocimiento en general de la iniciativa de ley que fue presentada. No sabemos aún si va a haber estás modificaciones. Hay quienes también me preguntaban sobre los patines eléctricos. Aún nosotros, según el reporte del día de ayer, no se han incluido dentro del dictamen que se está discutiendo»

Eduardo Rivera Pérez