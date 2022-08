Muere Charlie, el tiktoker que contaba su día a día en la lucha contra el cáncer

Carlos Sarriá, mejor conocido como Charlie en redes sociales, falleció este lunes 22 de agosto a los 20 años de edad. Fue la familia quien notificó el deceso del joven tiktoker que dedicó sus últimos años a narrar su lucha contra el cáncer en redes.

«Adiós, hijos de puta, nos vemos en la otra vida (Charlie, 2002-2022)», es el mensaje que se lee en la publicación de Instagram que sus padres publicaron para dar a conocer la noticia de su muerte. En TikTok se publicó un video de despedida para sus más de 3.2 millones de seguidores, en el que suena de fondo la cancón «Un verano sin ti» de Bad Bunny. En apenas 12 horas, su adiós suma más de 20 millones de reproducciones. Desde entonces amigos y familiares se despiden del influencer con emotivos mensajes.

Charlie se describía como «un chaval normal, pero con cáncer». En 2018 le diagnosticaron sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. Desde que le diagnosticaron la enfermedad sufrió varias recaídas.

El joven no se rindió y decidió contar su experiencia de vivir con cáncer a través de sus redes sociales, sobre todo en TikTok. Tenía un estilo divertido, directo e irónico. En sus videos se burlaba de su enfermedad, aunque había otros en los que educaba sobre la misma. Mostraba su rutina en hospitales y hablaba sobre la relación con sus seres queridos.

La última vez que Charlie actualizó su estado fue el pasado 8 de agosto, cuando reveló que en el hospital le dieron una bolsa de morfina para sobrellevar los fuertes dolores que sufría.

«Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y como agradecido con lo que tengo. No pido mucho», dice Charlie en un momento de su video de despedida.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com