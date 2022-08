Murillo Karam puede acogerse al criterio de oportunidad de la FGR: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el exprocurador Jesús Murillo Karam como todos los involucrados en el caso Ayotzinapa puede acogerse al criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República, aunque consideró que aún sin este método, tienen que hablar ya que se trata de “un asunto de dignidad”.

“Es bueno que salga todo, los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá hablen, que todos hablen, si dicen que no es nada más Murillo Karam, que Murillo Karam diga quién le dio la orden, es un proceso judicial, todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación que son ministerios públicos y tienen que probar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en una auténtico estado de Derecho, no un estado de chueco”, indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un “recordatorio” al gobierno de Israel ante el retraso en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, al asegurar que el primer ministro le aseguró que iban a cooperar, “pero ya pasó mucho tiempo”.

“Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel, no pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta de que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya pasó mucho tiempo”, dijo el mandatario y puso un video de un acto de tortura que realizó Zerón de Lucio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es probable que en la visita de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, a México en septiembre se aborde el tema energético y las consultas bajo el T-MEC, pues consideró que no se trata de un asunto técnico sino político.

«Yo creo que sí (abordarán el tema energético) porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político, llevamos muy buenas relaciones en lo económico por eso digo que no es un asunto técnico, no hay problema. Me reuní dos semanas con 16 empresas estadunidenses y en todos los casos se dio una respuesta, varios de estos asuntos se concluyó en inversiones de empresas estadounidenses en México, en otros casos de solucionar problemas y quedaron cuestiones pendientes, luego yo fui a Estados Unidos y no hubo reclamo de nada, el presidente Biden muy generoso, muy buena persona, de repente regresamos y creo que a los cinco días empezamos a ver con los que hacen cabildeo”, comentó.