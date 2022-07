«Nada que negociar con los ambulantes»: Eduardo Rivera

El presidente municipal de Puebla, sentenció que no habrá más negociaciones con los vendedores ambulantes del Centro, por lo que no cederá en los operativos y despliegue de policías para impedir la instalación de comerciantes en el Centro Histórico.

En entrevista, acusó que los informales no aceptaron ninguna de las propuestas del gobierno municipal para desistir de la vendimia; créditos y una bolsa de trabajo en empresas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Por lo anterior, aseveró que no habrá más reuniones con las agrupaciones de vendedores, pues en el Centro Histórico estará prohibido el comercio ambulante, cómo lo prometió en campaña.

El pasado martes, decenas de comerciantes ocuparon las calles 8, 10 y 12 Poniente, lo cual causó la movilización de policía municipal e inspectores de Vía Pública. El operativo se mantiene desde hace cuatro meses y fue reforzado esta mañana tras la llegada de los vendedores.

Tras el nuevo desalojo de vendedores, el alcalde presumió que el primer cuadro de la ciudad fue «reordenado», por lo que no habrá marcha atrás.

«No hay nada que negociar los espacios públicos de venta no están permitidos en el Centro Histórico de la ciudad, sí en la periferia, siempre y cuando pidan un permiso y empiecen a pagar. El reordenamiento llegó para quedarse, no voy a ceder en esta decisión ya tomada, porque el Centro Histórico no es de una agrupación, no es del alcalde, es de todas y todos ustedes»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla