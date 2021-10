Nadie debe presumir la gestión de recursos para Puebla: Barbosa

Por Marisol Córdoba

Puebla, 6 de octubre de 2022. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, sentenció que nadie puede presumir la gestión de recursos públicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022; porque los legisladores solo participan en la discusión general de las partidas presupuestales, pero no en la de una obra en particular. “Ya nadie les dice ‘les voy a conseguir lo de un puentecito, lo de un caminito’ porque eso no va a operar así”, aseveró.

“Nadie puede decir… le conseguí a Puebla 6 mil millones de pesos. Esos que lo dicen así, ni siquiera entienden lo que es la materia presupuestal”, acotó el Ejecutivo estatal este miércoles en su cotidiana conferencia de medios virtual.

Refirió que en la asignación de recursos el gobierno de estado hace un análisis preliminar y los legisladores en la Cámara de Diputados solo participan en la discusión de las partidas, pero no de obras específicas, indicó.

“Nosotros hacemos un análisis preliminar a lo que estamos haciendo, y vemos evolucionar este asunto en la discusión que vaya a haber en la Cámara de Diputados. Esa es la participación que tienen los legisladores en la discusión, en la asignación de partidas no de obras específicas, eso no lo esperen; y creo que esa euforia ya se comenzó a moderar. Ya nadie les dice ‘les voy a conseguir lo de un puentecito, lo de un caminito’ porque eso no va a operar así” Miguel Barbosa

Gobernador de Puebla

Presumen asignaciones

Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre, Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro y aspirante a la candidatura por el gobierno de Puebla, manifestó que para el estado hay mayores recursos en el PEF año con año; tras los señalamientos de Miguel Barbosa en el sentido que para la entidad no se habían incrementado los recursos.

El senador Alejandro Armenta Mier, otro aspirante a la candidatura a gobernador, aseguró el pasado 8 de septiembre que iba a trabajar para que se logrará un mayor presupuesto para Puebla; poniendo énfasis en la seguridad pública y la reactivación económica en la entidad.

