«Ni aunque me inviten iría», dice Barbosa Huerta sobre último informe de Claudia Rivera

Por Marisol Córdoba

Puebla, Pue. 29 septiembre 2021. El gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó de manera enfática que no acudirá al tercer informe de la alcaldesa saliente de la capital poblana, la morenista Claudia Rivera Vivanco, que se llevará acabo el próximo 5 de octubre en la plancha del Zócalo capitalino.

“No iré al informe de Claudia Rivera, ni virtualmente… ni presencialmente. Esa es la pregunta que me quieres hacer. No, ni aunque me inviten iría”, acotó el mandatario poblano en conferencia de medios virtual.

La alcaldesa que no logró la reelección al cargo por el partido de Morena concluye su gestión el próximo 14 de Octubre y ante el próximo tercer y último informe de gobierno, emprendió una campaña en redes sociales. La fecha de su informe se recorrió por la visita del presidente de la República a la entidad.

Hay que indicar que a lo largo de los últimos tres años fueron frecuentes los roces y las fracturas entre los dos niveles de gobierno emanados de Morena, lo que ha llevado a que las administraciones trabajen de forma separada y el gobernador apoye y respalde al edil electo emanado de la coalición Va por México (PAN, PRI PRD) Eduardo Rivera Pérez, coalición que repetirá en las elecciones para le renovación de la gubernatura en el 2024.

