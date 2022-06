Niega PRI poblano una debacle del partido

Para el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, y el coordinador de la bancada priista en el Congreso, Charbel Jorge Estefan Chidiac, no existe una debacle del partido, pues a comparación del 2018, esta fuerza política ha ganado más espacios en el estado y la federación.

En entrevistas por separado, externaron su respeto hacia los integrantes de la coalición “Va por Puebla”, y resaltaron que su presencia en la entidad tiene una fuerza similar a la del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que aseguraron que la alianza debe mantenerse firme para las elecciones del 2024.

También coincidieron en que la militancia priista debe mantenerse unida, trabajar con la ciudadanía y lograr gobiernos funcionales, para evitar fracturas internas que beneficien la imagen del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Camarillo Medina recordó que durante las elecciones del 2021, a pesar de no contar con un presupuesto grande, se ganaron casi 60 presidencias municipales, 88 regidores de representación proporcional, siete diputados locales y tres diputados federales.

Destacó que su dirigencia se basa en la transformación del partido, lo que ha ganado simpatizantes; sin embargo, señaló que “el viejo priismo” no está representado por personas, sino por viejas prácticas de obtención del poder y formas de gobernar y hacer política.

“El PRI de los 70’s que ahora es Morena, ese es el PRI que no queremos que vuelva. No estamos excluyendo o atacando a algunos militantes. Antes el PRI se repartía por grupos y equipos, hoy no es así. Ahora estamos abierto a los ciudadanos, incluso para un cargo de elección popular”