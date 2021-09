“Ningún apoyo está de más”: Poeta totonaco es atacado por ayudar a damnificados de huracán Grace

Por Anaid Piñas

Debido a los estragos provocados por el huracán Grace en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, el poeta y escritor Manuel Espinosa Sainos comenzó a recolectar apoyos económicos, y en especie, para ayudar a las familias más necesitadas de la zona; pues a pesar de la magnitud del fenómeno natural, ni las autoridades municipales, estatales o federales reaccionaron a la velocidad que debían hacerlo. Sin embargo, comenzó a recibir fuertes amenazas por ello.

En entrevista con El Ciudadano México, el también locutor bilingüe relató que ha sido atacado por vecinos y actores políticos mediante perfiles falsos en redes sociales; además, se inició una campaña de desprestigio en su contra a partir de que inició con el movimiento de apoyo para el municipio de Ixtepec.

Añadió que su labor altruista nace de la empatía, y a pesar de que en la actualidad vive en el municipio de Cuetzalan, su familia, amigos y conocidos siguen en el Sierra; un lugar que tiene mucha necesidad y carencias de servicios, situaciones que se vieron magnificadas con el paso del huracán y las lluvias.

“Yo había escuchado comentarios en el pueblo de gente que no había recibido apoyos, que muchísimas casas se habían quedado sin techo «Hay viviendas muy pobres que son de tabla, que son de madera o que son de concreto pero tienen techos de lámina de cartón o lámina galvanizada. Con la fuerza del huracán se volaron los techos y la gente quedó a la intemperie» Manuel Espinosa Sainos

La poesía tiene compromiso social

Recordó que, poco antes de la pandemia, había ayudado a un grupo de danzantes del mismo pueblo que necesitaban reunir dinero para comprar sus vestuarios. Dijo que con los 9 mil 350 pesos que lograron recaudar se compró la tela para hacerlo; por lo que le es natural responder ante las necesidades de sus paisanos, porque para él la poesía tiene compromiso social.

“Con el huracán muchos no tenían dónde quedarse, perdieron sus cobijas, su ropa, perdieron lo poquito que tenían. Muchos tuvieron que salir de sus casas a mitad de la tormenta para resguardarse. Me comentaron que algunos quisieron pedir apoyo a la presidencia municipal, pero no los recibieron, no les abrieron» Manuel Espinosa Sainos

Una semana después, comenzó a organizar una colecta para juntar recursos y comprar láminas para restaurar las casas. Agradeció el apoyo de los habitantes de la zona que se sumaron a la iniciativa, al igual que algunos migrantes originarios de la demarcación; con lo que se reunieron en un primer momento aproximadamente 16 mil pesos. De esta manera, enfatizó la colaboración de Cecilia Celerón y Teresa Salomón de la organización Unitierra.

Cuándo realiza actos de beneficencia, el poeta tiene reglas específicas para que las actividades se desarrollen de la manera más transparente posible, reconociendo que el manejo y administración de recursos es delicado.

“La regla número uno es que no salga en las fotos, que no aparezca yo entregando apoyos. No me gusta salir en las fotos, eso es lo que hacen los políticos. (…). Manejar la imagen es lucrar con la necesidad de la gente y a mí no me gusta. La regla dos es que el dinero no pasaría por mí. Sería depositar el dinero en la cuenta de alguien del pueblo. La regla número tres es transparentar el uso de los recursos. Comprobarle a la gente lo que se compró, lo que gastó” Manuel Espinosa Sainos

Huracán Grace en Puebla

¿Cuál es su propósito?

Dijo que la idea que tiene es reunir cerca de 50 mil pesos para comprar láminas para ayuda a las familias más afectadas, pues a pesar de que las autoridades ya están entregando apoyos, hay personas a las que no se han acercado y mediante recorridos ubicarán a aquellos que las necesiten.

Con el apoyo de su amigo Rafael Sevilla de Radio Xali, perteneciente a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, se logró llevar el primer camión de víveres que fueron repartidos en algunas localidades del municipio.

Narró que la campaña de desprestigio comenzó cuando su iniciativa ciudadana parecía chocar con intereses políticos y sociales de algunos actores que, lamentablemente, no han sido identificados al tratarse de perfiles falsos.

“He recibido amenazas en grupos del pueblo, en redes sociales, se han metido con mi familia. Le tomaron fotos a una de mis hermanas porque fue a recibir una despensa y se burlan de eso. Mi familia sigue siendo pobre. Nosotros nacimos muy pobres, por eso pienso que debemos ser empáticos, porque sabemos lo que se sufre» «Creo que si tenemos que dejar un ejemplo a los niños, a las futuras generaciones, si tenemos que enseñarles valores uno de los más importantes es la solidaridad” Manuel Espinosa Sainos

Antes de emprender esta tarea realizó una denuncia pública por el nulo apoyo de las autoridades locales, mismo que fue difundido en el periódico digital Mundo Nuestro, lo que calificó como una posible causa de los ataques que está recibiendo, pero no se arrepiente ya que “era necesario alzar la voz”.

“No tengo un nombre de quién es, pero las fotos que le tomaron a mi familia tuvieron que sacarlas personas que tienen acceso a estar cerca de las acciones del gobierno. Tal vez gente del poder local, los que han estado gobernando o cualquier otro partido que tenía intenciones electorales, más en esta temporada. A mí no me gusta la política; me interesa hacer cosas desde la sociedad civil. En estas experiencias tenemos que poner nuestro granito de arena” Manuel Espinosa Sainos

Firme en su necesidad de apoyar

Reiteró que no se detendrá a pesar de que se intente obstaculizar su iniciativa para el municipio de Ixtepec, sobre todo por las personas que apoyan y los animan a continuar. Dijo que el apoyo del gobierno empezó a fluir poco a poco, por lo que llamó a las autoridades locales a sumarse, a ser solidarios, a cumplir con su trabajo por el bienestar de los habitantes.

“Nuestros abuelos, nuestros ancianos en las comunidades indígenas, nos han enseñado que la empatía es lo mejor que podemos hacer. Que la unidad y solidaridad entre los unos y los otros es lo mejor que podemos tener# «Desgraciadamente los lazos comunitarios han sido poco a poco destruidos por los partidos políticos, porque ahora todos se atacan entre sí, se señalan los que tienen apoyos y los que no, se van como dividiendo, eso no está bien. Creo que debemos aspirar a una mejor sociedad” Manuel Espinosa Sainos

