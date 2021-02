“No hay impunidad para nadie”: López Obrador pidió a Santiago Nieto informar sobre la mafia rumana

“No hay impunidad para nadie. Eso es una diferencia. que no nos confunda, ya no es lo mismo. el que cometa un ilícito se les castiga, sea quien sea”, expresó el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en rueda de prensa sobre la llamada mafia rumana.

Instó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ofrecer detalles de la investigación.

Según los medios locales, una investigación basada en documentos de inteligencia y fuentes de primer nivel con conocimiento del caso permitió reconstruir, por primera vez, la forma en que la red liderada por Florian Tudor logró vulnerar los mecanismos de seguridad de una institución financiera, en este caso una de las más importantes de México.

En 24 horas, armados con once tarjetas bancarias, integrantes de la mafia rumana extrajeron cantidades millonarias de decenas de cajeros automáticos en la Riviera Maya, así como en la Ciudad de México y el Estado de México, reseña El Milenio.

Sobre el caso de Robles, Collado y Ancira

El presidente rechazó tener injerencia en los procesos penales abiertos por diferentes escándalos de corrupción, concretamente en el que sigue a Rosario Robles Berlanga, Juan Collado e inclusive, Alonso Ancira Elizondo.

“No tengo injerencia, es un asunto que lleva la Fiscalía General de la República (FGR), se piensa por lo mismo de que es como antes, que todo salía del Presidente, que la Procuraduría actuaba por consigna. No estoy involucrado, esto corresponde a la fiscalía. Ellos recibieron denuncias y están llevando a cabo este proceso”, dijo en la conferencia de prensa de este miércoles.

En el caso del abogado Juan Collado, “es lo mismo, porque me han llegado a decir a ver, `yo hablo soy testigo protegido o como se le llame, pero necesito que el presidente me garantice que me van a respetar el acuerdo, y que me diga hasta donde puedo llegar a quien voy a denunciar´, y mi respuesta es no.

“¡No!, es decir a Juan Collado, (es como si le dijera) de tu relación como Carlos Salinas de Gortari, y habla y así, intervenimos, no, ¡eso es inmoral! eso no lo puede hacer el presidente de México, eso corresponde a la fiscalía y tiene que ser en el marco de la legalidad, nada de acuerdos en lo oscurito”.

“Nada de concertacesiones (palabra que puso de moda el panista Santiago Creel), si no se pierde la autoridad del presidente. Eso sí que -regrese el dinero- yo he planteado que lo que nos importa más es que si se defraudo al pueblo que devuelvan los recursos. En el caso donde se trate de fondos públicos”.

