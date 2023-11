No hay protección a la delincuencia organizada, asegura AMLO

Tras la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de escoltas de “Los Chapitos”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no tiene complicidad con la delincuencia organizada, ni con la de cuello blanco.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano destacó que su administración representa al pueblo de México, por ello, no hay impunidad para nadie, por lo que se está avanzando en el país.

«Un distintivo del Gobierno que presento es de que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie, por eso estamos avanzando”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México