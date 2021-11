«No se aceptan coyotes y no se permite la corrupción» destaca AMLO desde Colima

El mandatario nacional dio su conferencia matutina desde el estado de Colima, señaló que se iba a dar un informe sobre la seguridad de dicho estado.

Indira Vizcaino Silva, gobernadora de Colima recalcó lo delicada de la situación en su entidad, pues se ha mantenido la inseguridad y una baja economía, en contraste recalcó que gracias al gobierno de AMLO y la ayuda de la Guardia Nacional ha habido un cambio favorable, puses se ha disminuido un 9% los homicidios dolosos.

Así mismo señaló que as finanzas han mantenido afectadas por casos de corrupción, y su goberno se ha comprometido en apoyar a las empresas y a los ciudadanos siempre y cuando sean cauas justas.

«La transformacion tiene que ser feminista, joven y fuerte» Indira VIzcaino Silva

Gobernadora de Colima

Se recalcó que el municipio con mayor población es Manzanillo, Tecoman y Villa Álvares, y la incidencia delictiva, secuestro, robo de vehículos, robo a personas y el robo a casa habitación se ha mantenido a la baja.

En contraste la extorsión, los delitos de alto impacto se mantiene a la alta.

Además se han implementados medidas de seguridad para mantener la paz social en los municipios más grandes como es Manzanilla, Villa Álvares y Tecoman se han replegado un 65% de la fuerza policial, además de relizar contruscciones de 4 instalaciones de la Guardia Nacional, misma que ha asegurado un ducto de combustible

Durante 2021 se llevó a cabo la contrucción de la instalación en Cuauhtémoc que de igual forma servirá para las operaciones de la Guardia Nacional.

Para el 2023 se esperan tener concluidas nueve instalaciones

Así mismo el gobierno de Colima ha desarrollado 117 programas sociales para la población y así poder combatir la delincuencia y el crimen en la entidad.

Sección de preguntas

La periodista Sandra Aguilera, cuestionó y dio un informe que señala corrupción e influyentismo, en primer caso destacó el caso de la Maria Elena Limón exdirigente de PEMEX, que hace unos pocos meses murió a causa del crimen organizado; por otro lado recalcó las denuncias a la SCT ya que estos han cambiado doctores en consecuencia afectando hospitales que fueron removidos.

La periodista cuestionó al mandatario nacional pues las denuncias fueron desde Tabasco, todas estas relacionados con el Huachicol, y la ex dirente de pemex fue amezada de muerte y hace tres meses fue asesinada, y remarcó que su gobierno no le dio proteccion por no ser periodista, siendo ella quién dio los mapas de los pozos del huachicol.

«Muy lamentable esto último, vamos a hacer la investigación, yo no tenía conocimiento de este asesinado»

«El asunto de la ingeniero es falso es falso ya que fue en un hospital de petroleos y se conoce que fue de una enfermedad y no hay indicio que haya homicidio» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

La reportera señaló que tuvo contacto con ella pero que habia sido golpeada severamente «porque es un modus operandi de los criminales para hacer parecer que es una muerte natural por covid-19».

El mandatario nacional señaló que se va a atender la petición de este asesinato como lo relacionado a los casos de la Secretaría de Comunicaciones, este útimo corresponde a Roberto Salsedo secretario de la Función Pública.

El periodista Miguel Ángel Vargas del medio «Estacion Pacífico» cuestionó qué representa Vizcaino para la 4T, en segundo plano si es prioridad que el gobierno de la 4T se de el desarrollo del estado de colima, pues no hay inversión en el aspecto portuario.

«La relacion con Indira viene de tiempo atrás, desdeque iniciamos la lucha por la justicia y la democracia, ha estado presente, la familia de Indira es precursora del movimiento, desde antes de 1988» «Colima es un estado muy bello, su sierra, su volcán, su costa, e Indira ha demostrado su buena labor en los cargos que ha estado, y estamos seguro que va a gobernar muy bien, nosotros le tenemos mucho afecto, y también a Colima, aquí siempre nos recibieron cuando fuimos opositores, y los medios nos solicitaban entrevistas, por lo general en otros estados no nos recibían bien los medios» «Esto no nos debe extrañarnos, colima históricamente siempre ha sido un estado libre, aquí vino a protegerse el presidente Juárez, y es después de esto salieron las leyes de Reforma, además la primera mujer en gobernar fue en Colima» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Andrés Manuel remarcó que se va a invertir en el puerto de Manzanilla, y se va a invertir 2 mil millones de pesos en infraestructura para mejorar todo lo relacionado al puerto, así mismo se va a llevar a cabo un programa que resolverían los problemas de vialidad y atender el crecimiento del puerto, pues es el que más mercancías mueve en el país.

El mandatario señaló la importancia de este puerto pues el comercio es de suma importancia y aún más en el océano pacífico, se fortalecerán todos los puertos del país, todos estos temas serán planteados en la semana próxima, en la cual se definirá el plan de apoyo a puertos y aduana, hay un fideicomiso que en su inicio contaba con 50 mil millones de pesos y ahora cuenta con cerca de 90 mil millones de pesos, y se utilizaran estos recursos para financiar puertos e infraestructuras de aduanas, en manos de Secretaría de Defensa y la Marina.

La recaudación en aduana representa el 15% de ingresos en el país unos 800 mil millones de pesos

Diego Elias del «Diario Basta», cuestionó de las preocupaciones en la carretera transvolcanica de Manzanillo a Guadalajara, ya que su construcción se ha detenido por problemas ejidales, remarcó cual sería la estrategia a emplear por el gobierno Federal

Indira señaló ante esta problemática que tiene dos años sin avance ya que la pandemia ha detenido el proyecto, y solo falta un puente que conectaría la carretera de Colima a Guadalajara, este tramo ampliaría la carretera de dos carriles a cuatro.

«Son dos juicios de amparo que se han promovido por los ejidatarios que señalan despojo, y se tiene el conocimiento de que el amparo había fallado y solo se espera que fallé el último para continuar con las obras.» Indira VIzcaino Silva

Gobernadora de Colima

El reportero del «Diario Basta» cuestionó al presidente de la república el por qué escogió a Pablo Gómez para el cargo de UIF.

«Conozco a Pablo Gomez, para quienes no tienen antecedentes, el fue líder del movimiento del 68, líder estudiantil, estuvo en la cárcel en el 68, y siempre ha estado en la izquierda y ha resistido todas las tentaciones, por qué también en la oposición un dirigente se puede corromper, conocemos muchos casos de los que no han aguantado, y han sido coptados»

«Gente que en su momento fue muy radical, trotskistas que fueron coptados, esto es el sinónimo a comprados, Pablo ha resistido todo, imaginense del 68 para acá, 53 años que ha aportado y que se ha desempeñado como legislador, fue el creador de la iniciativa para abolir la partida secreta del Presidente de la Republica, de eso se conoce poco, antes los presidentes tenían una salida secreta, no quieiro meterme en honduras, estamos en Colima y contentos» «El presidente podía disponer de recursos y no comprobarlos, lo que quisiera, alegando asuntos de seguridad nacional, Pablo llevó a cabo la reforma para eliminar la partida secreta, La reforma al artículo 127 de la constitución par que ningún servidor público gane más que el presidente de la república, nosotros impulsamos esta iniciativa que ya se había presentado por Pablo, es por eso que se le nombró para que sea el Fiscal responsable de esta oficina financiera, por qué cero corrupción, cero impunidad, no vamos a tolerar corrupción ni la impunidad y es muy importante la autoridad moral« «No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública, en estos timepo así como la humildad es poder tambén la buena fama pública es poder, Nieto es un abogado recto pero no podemos tolerar un acto de extravagancias, ningun acto que vaya en contra de la austeridad republicana» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

