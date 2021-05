No voy a caer provocaciones: AMLO sobre nepotismo en el caso Evelyn Salgado

Por Ezequiel Flores

El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió hablar sobre los señalamientos de “influyentismo” y “nepotismo» en la designación de Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, como candidata a gobernadora de Morena, en Guerrero, en sustitución de su padre.

“Mejor no hablemos porque están desatadas las campañas, entonces, no nos metamos en eso, dejemos que el pueblo elija libremente a sus autoridades, esa es la democracia. Es el pueblo el que manda y decide, esa es la democracia, no los medios de información, no los gobernantes, no el INE o el Trife con todo respeto”.

Andrés Manuel López Obrador