Ordena AMLO abrir investigación sobre conflicto de interés que involucra a su hijo

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ordenó iniciar una investigación sobre el presunto conflicto de interés que podría involucrar a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, luego de conocerse que un ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la quinta contratista más importante de PEMEX, rentó una casa a su familia al norte de Houston, Texas.

Durante su conferencia matutina, el mandatario informó que también pidió al director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, entregara a la Fiscalía General de la República (FGR) la revisión interna, solicitada por la propia compañía, con la finalidad de que se integre al expediente.

«Nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, yo estaba seguro que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas, el que nada debe nada teme»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México