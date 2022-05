Padre de Debanhi acusa a la Fiscalía de Nuevo León de corrupción tras filtrar información

Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi Escobar Bazaldúa, acusó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de haber filtrado información sobre el resultado de la segunda necropsia de su hija, a la conductora Azucena Uresti.

A través de un video, el padre de Debanhi, dijo que en la entrevista que sostendrá con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciará la corrupción que hay y demandará que se abran carpetas de investigación en contra le periódico El País, de Azucena Uresti y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

A nombre propio y de su esposa, Mario Escobar dijo “manifestamos una profunda tristeza, por lo que pasa en este país, como se manejan los medios de comunicación, como se maneja la Fiscalía General del Estado de Nuevo León”.

El periódico El País y la conductora Azucena Uresti, acaban de filtrar una información de la necropsia que nosotros, independientemente, como familia, solicitamos, la cual está bien, pero hoy al conocer por las filtraciones que hacen por parte de la conductora, respetable, con un medio de comunicación increíble.

Pero, “me ha confirmado ella, y me ha dado a conocer las filtraciones de la fiscalía de Nuevo león, y quería que yo le entregara la necropsia de mi hija, como ustedes saben, desde hace 15 días, estoy cuidando muy drásticamente esta necropsia, para que no se filtrara”.

Hace unos momentos, esta conductora, Azucena Uresti, me manda esta información,” se equivocó, me lo manda a mi, solicitándole a alguien, de ahí de adentro de la fiscalía de Nuevo León, y dice lo siguiente: “soy Azucena, hablamos esta tarde, le dice a las 9:26, oye Efrén, por qué no quieres contestar, por qué no quiere contestar el fiscal. Duda personal, again “.

Y agrega “Digo, ya sabes, yo siempre he ido al lado de la fiscalía, a pesar de todo el desmadre”, minutos después, se dio cuenta y lo borró, y me empieza a mandar otras conversaciones, que nada que ver, pero afortunadamente en ese momento estaba con mi celular, capturé la imagen, para dejar un antecedente”.

“Quiero dar a conocer que es una pena enorme, me siento muy ofendido, yo con todo el cuidado y el debido respeto al proceso de mi hija Debanhi Susana, la cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron; la cual me confirma que la Fiscalía del Estado de Nuevo León está metida en esto”.

“Ahorita, ya se filtró por parte de la Fiscalía de Nuevo león, esta segunda necropsia, que yo les confié para su estudio; ella es una comunicadora, Azucena Uresti, en un noticiero estelar, que se ha caracterizado por ser una buena conductora, pero ya nos dimos cuenta que no, por algo esa empresa, de Milenio, creo que es ella, tiene esa información”.

Añadió, “no sé cuánto paguen, no sé cuánto les cobren. No sé que está haciendo la fiscalía, que yo confié en que iban a hacer las cosas bien, tuvieron miedo, le digo a la Fiscalía de Nuevo León, por eso no les creen, porque son unos corruptos, la palabra corrupción, exijo al Presidente Andrés Manuel López Obrador,-que mañana voy a ir a verlo y saludarlo-, exijo que se maneje esta palabra aquí en Nuevo León”.

Corrupción, nadie creía en esa palabra, pero eso es corrupción, en todos los niveles, esta señora difundió el mensaje vía WhatsApp, se equivocó y me lo mandó a mí, y yo como padre de Debanhi, cuidando el debido respeto a la memoria de mi hija, y que no he dado a conocer, y los medios lo saben, ¿por qué?, porque se han unificado los criterios y tienen miedo estas gentes, “tienen miedo de todo el mugrero que ellos están haciendo,”.

El proceso de la fiscalía, era de 4 hojas, donde les faltaba información, el fiscal reconoció, porque yo lo sé, reconoció que es un mugrero, sin estudios como un posible feminicidio, ni estudios periciales de vísceras, de sangre, pruebas toxicológicas y periciales, relativos a un estudio serio de necropsia, del cuerpo de mi hija.

Esos estudios que no hicieron, histopatológicos y estudios concernientes a protocolos relativos a feminicidios, así como estudios de toxicología, ADN, semen, y de alcohol.

“Yo quiero la verdad, y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caiga, estamos hartos, cansados de tanta corrupción. Como dijo una vez un buen amigo, “las escaleras se limpian de arriba hacia abajo, y hay que sacar la basura”. Y si tenemos que sacar esta basura, vamos a hacerlo ya”.

«No tenemos miedo, ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos ya no confío en la fiscalía de Nuevo León, exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo león, exijo que si el fiscal o el vice fiscal son la gente que está filtrando esa información, quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí, porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo león. No se vale».

Con información de La Jornada

Foto: Twitter

