Palcos del Cuauhtémoc no son cantinas, asevera Barbosa

Ni el estadio Cuauhtémoc ni sus palcos son una cantina o zona de tolerancia para consumir bebidas alcohólicas, expresó el gobernador Miguel Barbosa Huerta ante la fiesta entre jóvenes dentro del inmueble tras el partido de fútbol, el viernes pasado.

En entrevista, al encabezar la Ceremonia del 216 Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García, el mandatario poblano pidió a los concesionarios del estadio Cuauhtémoc respetar los acuerdos sobre la regulación de la venta y consumo de alcohol.

Advirtió que, de no hacerlo, podrían tomarse medidas drásticas como el retiro de la concesión del estadio.

“Esto está contraviniendo los acuerdos que tomamos con el club y concesionarios (…), los palcos no son zonas de tolerancia, así de sencillo, son espacios de privilegio de determinadas personas pueden pagar y que bueno que lo paguen, pero me dicen que no fue en esa zona, sino en la zona de Corona, entonces se vuelve una cantina»

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador