PAN Puebla llama a respetar acuerdos internos, pues “no fueron con Genoveva Huerta”

Por Anaid PIÑAS

Puebla, Pue. 29 de septiembre de 2021. Luego de que Pablo Montiel Solana, integrante del equipo de transición del alcalde electo, Eduardo Rivera Pérez, realizara una serie de declaraciones sobre chantajes y porcentajes partidistas en la integración del futuro gabinete del edil, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN Puebla reiteró que los acuerdos internos se realizaron a principio de año y no fue un tema electoral.

Mediante un comunicado, se aclaró que la solicitud de espacios para las y los militantes panistas en el Ayuntamiento fue con base en lo firmado el pasado 16 de febrero de este año, en una reunión previa a la designación de la candidatura del presidente electo, Eduardo Rivera, encabezada por el Héctor Larios Córdoba, en calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Actualmente, Larios Córdoba cumple funciones como dirigente nacional del PAN para culminar el periodo 2018-2021, tras la solicitud de licencia de Marko Cortés Mendoza.

En la sesión que menciona el texto, se detalla que el 25 por ciento del gabinete en el municipio sería para perfiles panistas, por lo que no se trata de chantaje, o un botín político.

El acuerdo fue firmado en la sede del CEN por Genoveva Huerta, presidenta del CDE PAN Puebla; Eduardo Rivera, edil electo; Armando Tejeda, secretario de Elecciones del CEN; José Luis Ovando, quien fungía como delegado del CEN Puebla; Oswaldo Jiménez López, diputado local y Jesús Zaldívar, presidente del Comité Municipal.

A través de redes sociales, el legislador Oswaldo Jiménez insistió que los convenios realizados “no fueron con Genoveva Huerta”, sino con el CEN.

“El actual jefe nacional @LariosHector custodia el documento firmado con los acuerdos que no fueron con @GenovevaHuerta, fueron con el Comité Nacional y lo que busca es dar espacios a los militantes que ayudaron a que ganara el alcalde,” escribió en su Twitter.

La dirigencia estatal del PAN recalcó que Eduardo Rivera es un hombre de palabra “y así como le cumplirá a los panistas, estamos seguros que también le cumplirá a los poblanos”.

La mañana de este miércoles, durante una rueda de prensa, Montiel Solana explicó que Lalo Rivera no aceptó chantajes de nadie para integrar la planilla de regidores y que en la conformación de su gabinete municipal el criterio para la selección del personal sería únicamente eficiencia.

“Eduardo no aceptó chantajes ni presiones al momento de integrar su planilla. No los va a aceptar al momento de decidir quiénes serán los responsables de las dependencias. (…) No se trata de decir a ti te toca el 25, 40 o el 18, y con ese criterio se seleccionará a las mejores personas,” reiteró.