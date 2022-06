Para 2023, refinería Dos Bocas debe estar a toda su capacidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras su inauguración, la refinería de Dos Bocas producirá a toda su capacidad, que serían 150 millones de barriles diarios, el próximo año, ya que reiteró que primero pasará por una fase de prueba.

El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que los líderes del PRI, PAN y PRD rectifiquen sobre su moratoria constitucional a través de la cual pactaron no aprobar ninguna reforma y les dijo que los legisladores “no son borregos, son representantes populares”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana enviará al Congreso una iniciativa para eliminar el horario de verano, ya que cuenta con los estudios y la encuesta en el que el 71% de quienes respondieron a ella se pronunció a favor de que se quite.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que se sigan presentando hechos violentos como el enfrentamiento en el Estado de México con presuntos miembros de la delincuencia el cual dejó 10 presuntos agresores muertos y otro entre dos grupos de hombres armados en San Cristóbal de las Casas por el control de un mercado.

“Sí, se dan estos casos, pero no es generalizado, pero no es como dicen las agencias estadunidenses (…), hay estado donde no hay homicidios, en la mitad del país”, dijo el mandatario y afirmó que no cambiará la estrategia de seguridad, ya que “no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.