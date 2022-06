Vacunación anticovid para niños de 5 a 11 años, jueves comienza registro

En México se aplicará ya la vacuna anticovid para menores de 5 a 11 años, anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien informó que el registro abrirá a partir de este jueves.

“Va a haber un cambio en la política de vacunación, empezamos ya niños de 5 a 11 años, ese es el cambio, la política en esencia se ha conservado de manera consistente como planeamos”, dijo y agregó que ya se firmó el convenio con Pfizer para la adquisición de alrededor de 8 millones de dosis.

El funcionario explicó que la dosis se aplicará por municipios, por lo que llamó a estar atentos sobre el calendario y dijo que la vacuna se aplicará en instalaciones convencionales de salud.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay impunidad y que “no es como se difunde en el extranjero” la situación de la violencia y asesinatos contra periodistas, pues dijo que buscan usar eso contra su gobierno por razones políticas.

«No es como se difunde en el extranjero, no es lo que opinaron los del parlamento europeo, ni como lo opinó el jefe de Estado del gobierno estadunidense, el señor Blinken, están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas, pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y política porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”

“Sabes lo que pasaba en México, que el principal violador de los derechos humanos era el Estado y eso ya no sucede, es cero corrupción y cero impunidad, por eso hemos podido enfrentar a la mafia del poder, a la oligarquía de México que tiene mucho control de la mayoría de los medios de comunicación, no sólo en México, en el mundo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno presentará una denuncia internacional contra Calica por la explotación de un banco de material en Quintana Roo, con lo cual provocaron una “catástrofe ecológica”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que inversionistas se apoderaron de la zona donde se han presentado amparos contra el Tren Maya y la cual es la de mayor plusvalía turística, por lo cual se “disfrazan de ambientalistas, de ecologistas, son farsantes”.

El mandatario aseguró que la mayoría de la gente está de acuerdo con esta obra, por lo que señaló que siguen avanzando en ella y reiteró que “ los amparos de ese tramo no tienen ningún sustento, es nada más estorbar”.

“Quienes presentan los amparos, pues no son los dueños de la tierra, no son los ejidatarios, los campesinos, los propietarios de la tierra, son estas asociaciones que no viven en las comunidades y apoyados por intereses muy especiales, particulares”, agregó.