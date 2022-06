Puebla se sumará el próximo lunes al programa para «regular» autos chocolate

Hasta el momento, 116 mil 36 autos chocolate se han regularizado en los 12 estados en los que se implementa el programa en el periodo del 19 de marzo al 11 de junio, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria detalló que hay en operación 77 módulos en las 12 entidades y próximamente se sumará Puebla, ya que el programa se implementará a partir del lunes, mientras que durante este periodo se han recaudado 290 millones 90 mil pesos, siendo Sonora el de mayor monto con más de 63 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “es muy probable” que ya no haya horario de verano, ya que además de los pocos ahorros y los daños a la salud, “la gente no quiere que haya ese cambio de horario”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que los colombianos “elijan bien” en la segunda vuelta de la elección presidencial que se realizará el próximo 19 de junio y en la que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández compiten, ya que “hace falta un cambio verdadero”.

“Hace falta una sacudida, no funcionan las políticas que se han venido imponiendo. Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad. Una decadencia sólo se puede enfrentar con una transformación, ya no funciona más de lo mismo. Hace falta cambiar en todos lados, lo estamos viendo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores de la oposición a pedir licencia y no cobrar luego del anuncio del PRI, PAN y PRD de una alianza para bloquear reformas a la Constitución, con lo que, dijo, al que perjudican es al pueblo

“Que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan al Senado, nada más que no cobren, que pidan licencia porque están declarando que no van a aprobar nada de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo tiene la factual de presentar iniciativas de reforma”