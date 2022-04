Para evitar desalojo, pide Suntuap suspensión en litigio por predio en Exrancho Vaquerías

Integrantes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap) se manifestaron en las inmediaciones de Ciudad Judicial para pedirle a las autoridades una suspensión temporal al juicio de un predio ubicado en la zona del Exrancho Vaquerías.

Los quejosos piden a las autoridades judiciales que se les otorgue un fallo a su favor a un litigio en su contra, mismo que fue interpuesto por José Luis Espinosa Vega, en 1994, por un adeudo de 60 mil pesos.

Puedes leer: Acusa Suntuap que intento de desalojo en Exrancho Vaquerías fue un acto de intimidación

María de Lourdes, secretaría del exterior del Suntuap, explicó que en 2008 un juez le asignó a José Luis Espinosa Vega un predio, ubicado en la zona del Exrancho Vaquerías, propiedad del grupo sindical como pago de su deuda.

Sin embargo, señaló que en ese momento el Suntuap no podía defenderse legalmente al no contar con la toma de nota que los acreditará como sindicato, por lo que no aceptaron dicha resolución.

Agregó que, en 2015, Espinosa Vega reclamó la posesión del predio como pago de un millón 800 mil pesos por concepto de la deuda inicial y sus intereses.

También lee: Barbosa niega que el gobierno intervenga en litigio por predio del Suntuap

No obstante, los integrantes del Suntuap afirman que el predio, donde están construidas cerca de 200 viviendas, tiene un valor de 100 millones de pesos, por lo que se niegan a entregar su patrimonio.

“No pueden desalojarnos porque ahí vivimos más de 150 familias, las casas que están ahí representan los ahorros de más de 30 años de trabajo de todos nosotros, por eso lo defendemos”. María de Lourdes

Secretaria Exterior del Suntuap

Aseguraron que el proceso de litigio ha sido “desigual”, por ello solicitaron a las autoridades judiciales que se les otorgue una suspensión temporal para evitar ser desalojados.

Detallaron que están dispuestos a pagar el millón 800 mil pesos que reclama Espinosa Vega, por lo que también solicitaron una reunión con un juez de distrito para pedirle la revisión y la posterior suspensión indefinida del juicio.

“No nos vamos a dejar, este es un clásico pleito de desalojo de patrimonio de gente indefensa, nosotros a lo único que nos oponemos es que usen las leyes de forma fraudulenta”. María de Lourdes

Secretaria Exterior del Suntuap

Foto: Archivo El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com