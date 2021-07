La Universidad enfrenta una disputa patronal, que inició a finales de junio del año en curso

Perdería UDLAP máxima acreditación de calidad por conflictos

El rector del "viejo" patronato, Luis Ernesto Derbez, afirmó que la institución ya fue requerida por la Southern Association of Colleges and Schools-Comisión on Collages, que es la principal acreditadora de los estándares de calidad que brinda la UDLAP