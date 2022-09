Pese a inconformidad de voceadores, inicia Ayuntamiento retiro de casetas

El secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez, confirmó que el Ayuntamiento de Puebla comenzó el retiro de 20 casetas de periódicos, a pesar de que voceadores pidieron no afectar sus fuentes de ingresos.

En entrevista, el funcionario municipal remarcó que las estructuras serán desinstaladas por obstruir la vía pública y, supuestamente, ya no ser funcionales.

Defendió que las casetas son «antiguas» y están «muy deterioradas», e incluso fueron colocadas sobre banquetas y en algunos casos sobre el arroyo vehicular.

A inicios de agosto, voceadores del Centro Histórico y sindicalizados del gremio pidieron al Ayuntamiento, no retirar sus casetas, pues son su fuente de trabajo desde hace generaciones y su reubicación les causaría pérdidas.

No obstante, la administración de Eduardo Rivera Pérez sentenció que las casetas no se quedarán, luego de que los voceros reconocieron que no pagan derecho de piso al gobierno de la ciudad.

Sin fecha, licitación de publicidad

En otro tema, el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano indicó que no hay fecha para que el Congreso local discuta la concesión de espacios publicitarios en paraderos y pendones.

Declaró que siguen a la espera «de los tiempos del Legislativo», pues esperan su aval luego de las críticas que realizaron diputados y el propio gobernador Miguel Barbosa Huerta.

La concesión estaba planeada para 10 años, pero fue reducida a menos de tres por los cuestionamientos que hizo el mandatario.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com