Peter Jackson quiso borrar de su memoria «El Señor de los Anillos» con hipnosis

El director de la trilogía de «El Señor de los Anillos» y «El Hobbit», Peter Jackson, confesó en una entrevista que hace algunos años quiso olvidar todo lo relacionado a estas cintas a través de la hipnosis. No lo hizo porque odiara su trabajo, sino que quiso disfrutar los filmes como cualquier fanático.

En la edición semanal del pódcast de «The Hollywood Reporter», Peter Jackson mencionó que pensó seriamente en someterse a hipnoterapia. Sin embargo, no siguió adelante con la idea a pesar de qué sí llegó a hablar con un mentalista británico sobre la posibilidad de olvidar todo.

«Fue una gran pérdida para mú no poder verlas como todos los demás. De hecho, consideré seriamente ir a un tipo de hipnoterapia que me hipnotizara y me hiciera olvidar las películas y el trabajo que había hecho durante los últimos seis o siete años para poder sentarme y disfrutarlas», dijo el cineasta.