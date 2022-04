Poblanas denuncian casos de acoso, violaciones y feminicidios

«A mi mamá la asesinaron», son las palabras de Liliana Ojeda, quien denunció que su madre Lidia González, de 58 años, fue asesinada en su vivienda.

La madrugada del 17 de marzo, Liliana Ojeda encontró el cuerpo sin vida de su madre al interior de su domicilio en el municipio de Zacatlán.

Sin embargo, señaló que desde entonces la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla no ha avanzado en las investigaciones para esclarecer el asesinato de su madre.

Agregó que la carpeta de investigación fue «trasladada» de Zacatlán a la ciudad de Puebla; sin embargo, cuando ha ido a preguntar sobre los avances no ha sido atendida.

«Hasta el momento no sabemos nada, la carpeta de investigación la tenían en Zacatlán, ahora la pasaron a Puebla, y hasta el momento no nos dicen nada, a veces no me quieren atender». Liliana Ojeda

Agregó que desconoce quién sería el probable responsable del asesinato; sin embargo, reconoció que su padrastro era una persona violenta, que en muchas ocasiones agredió físicamente a su madre.

🚨#Puebla | Liliana Ojeda, denuncia que la @FiscaliaPuebla dio carpetazo al caso de su madre Lidia González, asesinada la madrugada del 17 de marzo al interior de su domicilio en el municipio de #Zacatlán



Vía @JesusArronizSan pic.twitter.com/KgyE1J8ZBk April 25, 2022

Lo acusó de haber arrastrado toda una calle a su madre con un automóvil, además de que mantenían un problema legal por las denuncias levantadas.

Detalló que su madre era una maestra jubilada, quién habría trabajado toda su vida en la Sierra Norte del estado de Puebla, además de ser una persona allegada a su familia y que no se metía en problemas con nadie.

«La verdad, ahorita tenemos miedo de todos, pero mi padrastro era muy violento con ella, mi madre no salía por miedo a que le pasara algo, pero a ella me la agredieron, me la mataron». Liliana Ojeda

Por ello, solicitó a las autoridades poblanas realizar los trabajos de investigación pertinentes para encontrar al responsable.

«Salimos todos los días con miedo»

El caso Lidia González no es el único reporte de violencia de género, pues Cristina, quién es estudiante de preparatoria reconoció haber sido víctima de acoso.

Lamentó que es algo que vive al diario, lo que le ha generado miedo y desconfianza para salir a la calle.

“Es algo que me pasa todos los días cuando salgo, es algo de lo que no podemos escapar, es algo que siempre pasa, y da miedo porque no sabes sí después te puedan hacer algo, llega un momento en el que no sabes qué hacer”. Cristina

A su vez, Karla también refirió haber vivido situaciones de acoso, incluso, precisó que en 2019 tuvo que renunciar a su trabajo al ser hostigada por su supervisor.

Señaló que la empresa «Teleperformance» no la respaldó a pesar de que su jefe directo de nombre Claudio le mordió un brazo, pues argumentaron que «así es esa persona».

«Todo el tiempo me estaba acosando, yo le dije que no me sentía cómoda, y nunca lo entendió, me acosó demasiadas veces, incluso hubo una vez en la que el llegó a morderme un brazo, yo ese momento sentí una rabia increíble porque en la empresa dijeron que fue mi culpa». Karla

Al igual que Cristina y Karla, Leslie también afirmó haber sido víctima de acoso; sin embargo, en su caso, el agresor era su amigo.

🔴#ÚltimaHora | En estos momentos hay una importante presencia policial en las instalaciones del C5 previo a una manifestación de colectivos feministas por el caso de #DebahniEscobar



Vía @JesusArronizSan pic.twitter.com/ZswLJ4fCcn — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 25, 2022

Explicó que el año pasado fueron a una fiesta, pero su amigo aprovecho la confianza brindada por Leslie para violarla.

«Habíamos ido a una fiesta, bebimos un poco de alcohol, pero hubo un momento en el que me perdí, cuando desperté estaba con una persona que se supone que era mi amigo, él se aprovechó de que yo le tenía mucha confianza». Leslie

Ahora, Leslie ha tenido que ir a terapia psicológica, pues al inicio llegó a pensar que la violación había sido su culpa.

