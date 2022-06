Habría más implicados en caso Monzón y Daniel Picazo: FGE Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla no descartó que haya más implicados por el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez y por el linchamiento del joven abogado Daniel Picazo.

A pesar de que ambos casos están esclarecidos por el organismo, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, afirmó en entrevista que las carpetas de investigación siguen abiertas.

En el caso del linchamiento de Daniel Picazo en Huauchinango, Higuera Bernal aseguró, sin dar números y detalles, que habrá más detenidos que se sumarán a los ocho arrestados.

“Claro, no voy a decir cuantos, le digo que seguimos esta investigación, no ha terminado y vamos a proceder legalmente contra quien tenga responsabilidad civiles y no civiles”

Gilberto Higuera Bernal

Fiscal General del Estado de Puebla