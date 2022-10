Por falta de inversión AICM presenta deterioro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta deterioro en su infraestructura principalmente en la Terminal 1, por la falta de inversión de 2014 a 2018 ante la proyección de su cierre ante la construcción del aeropuerto de Texcoco, informó Carlos Velázquez Tiscareño, nuevo titular de la terminal aérea.

Agregó que además encontraron una administración “con grandes adeudos injustificadamente acumulados”, por lo que se está en la conciliación a través de convenios con particulares para saldar la deuda y recuperar espacios perdidos, algunos por impagos y otros por la pandemia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones de espionaje en su gobierno a periodistas o a opositores, pues aseguró que no se realiza esta práctica de la que él fue víctima por varios años, por lo que puntualizó que hizo un compromiso al respecto.

“He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, convicciones, nosotros que hemos sido perseguidos desde años, no podríamos hacer lo mismo. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo, no tengo doble moral, no tengo doble discurso, no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía”, destacó.