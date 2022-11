Por vacíos legales, comunas sin control en salones de fiestas

Por Alexis Lira Reyes, Anaid Piñas y David Celestino

Los ayuntamientos de Puebla, Tehuacán, Amozoc, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, carecen de leyes específicas para regular las fiestas privadas que se realizan en salones sociales.

Al respecto, el presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, señaló que se establecerá como obligatorio que los 217 Ayuntamientos actualicen sus Códigos Reglamentarios Municipales, ya que algunos tienen una antigüedad que supera los 20 años.

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal y el reglamento interior de las demarcaciones mencionadas, las reglas para el funcionamiento de los salones de fiestas se reducen a la prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores de edad, a fijar horarios y a señalar requisitos para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento.

Lo que no establece la normatividad son los mecanismos para regular eventos de tipo privado, familiares o sociales, ni para determinar las responsabilidades de las autoridades que permitan irregularidades.

Este martes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo durante su conferencia de prensa que su gobierno ya analiza la posibilidad de realizar una reforma a la Ley Orgánica Municipal y al Código Reglamentario para el Municipio (Coremun), para regular los eventos sociales.

Lo anterior, tras el caso de intoxicación de un grupo de jóvenes, el pasado viernes 4 de noviembre en el Country Club de San Manuel, en Puebla capital.

El mandatario poblano responsabilizó al gobierno municipal de Puebla por no intervenir en la fiesta, en donde incluso se cobró la entrada y en donde se consumieron bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas, lo que provocó la intoxicación de decenas de jóvenes.

El Ayuntamiento de Puebla no cuenta con facultades expresas en su Código Reglamentario Municipal (Coremun) para regular eventos privados, pero establece la regulación en la venta de bebidas alcohólicas.

En su artículo 604, del capítulo 14 de “Venta de bebidas alcohólicas”, señala que los establecimientos deben contar con una licencia de funcionamiento para el abasto de alcohol, incluso en eventos temporales. El interesado debe realizar el pago de derechos por un permiso o licencia provisional, ante la Tesorería municipal.

En entrevista el pasado 7 de noviembre, el director de Normatividad municipal, Enrique Guevara Montiel, deslindó a Comuna de la obligación de aplicar alguna sanción, al señalar que la fiesta donde hubo estudiantes intoxicados por consumo de alcohol fue un evento “privado” realizado por un particular.

En el caso del evento realizado en el Salón Country Club, podría considerarse como un espectáculo público, de acuerdo con el artículo 475 del capítulo 12, de Espectáculos Públicos, después de que un grupo de personas pagó boleto de entrada o derecho de admisión.

El municipio de San Andrés Cholula cuenta con dos reglamentos para la venta de bebidas alcohólicas.

En dichos documentos sólo se expone que en los salones sociales y en cualquier giro comercial, está prohibida la venta al público en general de bebidas alcohólicas, salvo cuando se presenten espectáculos autorizados por el Ayuntamiento, pero no se especifica bajo qué modalidades.

También se indica que no se permitirá el acceso a los menores de edad cuando se exhiban “artículos considerados para adultos” o haya consumo de alcohol.

Aunque se menciona que se sancionará a los establecimientos que incurran en dichas faltas, sólo se indica que se harán acreedores a una “clausura temporal” cuando se venda o permita el consumo de bebidas alcohólicas al público en general.

San Pedro Cholula únicamente cuenta con un reglamento para regular la venta de alcohol, el cual establece que dentro de un salón social no se pueden vender bebidas embriagantes al público en general y el horario de cierre va de las 12:00 a las 03:00 horas.

En Tehuacán y en Amozoc no hay reglamentos específicos en este tema .

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que se realizarán reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Reglamentario Municipal (Coremun), para regular eventos sociales.

En su videoconferencia de prensa matutina dio a conocer que instruyó a la Consejería Jurídica del Estado para hacer un análisis de este caso y preparar las reformas correspondientes.

“Eso es lo que vamos a hacer, reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Coremun para hacer una regulación propia que permita a la gente divertirse y que vincule a la autoridad municipal con su cumplimiento y no que la autoridad municipal diga: no, era una fiesta privada; no llegó nadie a ningún hospital; son especulaciones”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla