Portada de The Economist, propagandista, majadera y mentirosa: AMLO

“Es normal. Están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal que no es más que una política de pillaje; y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales.

En la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal se defendió ante los señalamientos del medio de comunicación inglés y al respecto dijo:

“Ahora sacó una revista inglesa un artículo muy propagandístico en contra nuestra, hasta me ponen en la portada, hasta me sentí muy importante.

“¿Por qué no respetan ni siquiera las formas? Es un estado de ánimo, de mucho enojo porque se están llevando a cabo los cambios en el país”, aseguró el mandatario.

“¿Cómo una revista extranjera? Es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbin del Partido Laborista, pues yo no puedo hacer eso porque eso les corresponde a los ingleses”, dijo y enseguida cuestionó:

También, afirmó que la molestia en el mensaje del artículo de The Economist es un reflejo de la postura que asumen sus adversarios en México.

Luego, consideró que es necesario ser respetuoso, pero destacar las diferencias entre su gobierno y los opositores.

“Tenemos que diferenciarnos, no somos iguales. Es nuestra moral, la que tenemos que preservar”, remató.

“Esto a lo mejor la revista inglesa no lo sabe, tenemos que ser respetuosos de todos los ciudadanos de México y del mundo, tener nuestra conciencia tranquila siempre para poder seguir avanzando en la transformación del país”, señaló.

“ En el periodismo y la política se puede hacer todo, pero procurar no hacer el ridículo . Imagínense una portada como si fuera un cartel, es una propaganda muy ramplona de pasquín, entonces eso no les ayuda”, arremetió el presidente López Obrador y concluyó:

“Si de por sí, los medios de comunicación están atravesando por una severa crisis de credibilidad. Esas revistas famosas están atravesando por una situación crítica; pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética, no las van a leer ni en Londres”, sentenció.